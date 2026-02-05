НА ЖИВО
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
          Преговорите за Украйна в Абу Даби продължават без пробив: първият ден приключи без резултат

          5 февруари 2026 | 10:24 230
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Нов кръг дипломатически разговори започва днес, докато боевете и атаките по енергийната инфраструктура продължават, а позициите на Киев и Москва остават твърдо раздалечени.

          Първият ден от преговорите в Абу Даби между представители на Киев, Москва и Вашингтон приключи без съществен напредък, а разговорите за прекратяване на войната в Украйна ще бъдат подновени днес.

          От украинска страна срещите бяха определени като съдържателни и продуктивни, макар и без конкретен пробив или постигнати договорености.

          https://images.openai.com/static-rsc-3/pvOBHmJ1c19LppCk7HqDE73uNnryAXb18pSf-3qCjilOAvrkSTNKe8xYSjimQlB9xaBaFRsVEk-UMQuAUnNYCvQIiop2HfmTfDKKmz-9p_k?purpose=fullsize&v=1

          Новият дипломатически кръг се провежда на фона на засилени руски удари по енергийната инфраструктура на Украйна, докато от Кремъл отново заявиха, че военните действия ще продължат, ако Киев не приеме поставените от Москва условия.

          Най-голямото препятствие в разговорите остават териториалните спорове. Москва настоява украинската армия да се изтегли от цялата Донецка област, докато Киев предлага замразяване на конфликта по настоящата фронтова линия и категорично отхвърля едностранно изтегляне на силите си.

          Нов етап от мирните преговори за Украйна започва днес в Абу Даби Нов етап от мирните преговори за Украйна започва днес в Абу Даби

          Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че мирът трябва да бъде гарантиран с реални механизми за сигурност и международен натиск върху Москва.

          „Позицията на Украйна е много ясна. Войната трябва наистина да бъде прекратена. Русия трябва да е готова за това. Партньорите също трябва да са готови да гарантират това с реални гаранции за сигурност и реален натиск върху агресора. Хората в Украйна трябва да почувстват, че ситуацията наистина се движи към мир и край на войната, а не към това Русия да използва всичко в своя полза и да продължава атаките. Агресорът не трябва да бъде възнаграден. Ако бъде дадена някаква награда, Русия в крайна сметка ще наруши всяко споразумение“, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

