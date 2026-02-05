Преговорите за Украйна в Абу Даби продължават без пробив: първият ден приключи без резултат

Нов кръг дипломатически разговори започва днес, докато боевете и атаките по енергийната инфраструктура продължават, а позициите на Киев и Москва остават твърдо раздалечени.

Първият ден от преговорите в Абу Даби между представители на Киев, Москва и Вашингтон приключи без съществен напредък, а разговорите за прекратяване на войната в Украйна ще бъдат подновени днес.

От украинска страна срещите бяха определени като съдържателни и продуктивни, макар и без конкретен пробив или постигнати договорености.

Новият дипломатически кръг се провежда на фона на засилени руски удари по енергийната инфраструктура на Украйна, докато от Кремъл отново заявиха, че военните действия ще продължат, ако Киев не приеме поставените от Москва условия.

Най-голямото препятствие в разговорите остават териториалните спорове. Москва настоява украинската армия да се изтегли от цялата Донецка област, докато Киев предлага замразяване на конфликта по настоящата фронтова линия и категорично отхвърля едностранно изтегляне на силите си.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че мирът трябва да бъде гарантиран с реални механизми за сигурност и международен натиск върху Москва.