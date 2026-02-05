НА ЖИВО
      четвъртък, 05.02.26
          Правосъдие

          Прецедент в Белгия: Осъдиха българин за изнасилване след фалшиви банкови преводи

          Говорител на съда в Антверпен посочи, че за пръв път се разследва и осъжда извършена по подобен начин измама като престъпление против личността

          5 февруари 2026 | 14:56 290
          Български гражданин получи присъда за изнасилване от Апелативния съд в Антверпен след безпрецедентно тълкуване на местното законодателство. Мъжът е признат за виновен, след като е измамил системно компаньонка с мними плащания по банков път. Според магистратите, умишленото заблуждаване относно заплащането прави половия акт извършен без валидно съгласие, което юридически се квалифицира като изнасилване.

          Белгийските медии, цитирани от кореспондента на БТА Николай Желязков, съобщават, че подобно съдебно решение се приема за първи път в практиката на страната. Разследването е установило, че подсъдимият е измамил потърпевшата общо шест пъти. Схемата е включвала показване на манипулирани данни през телефона му – мъжът е демонстрирал снимки от стари разплащания или попълнени, но неподписани формуляри за нови преводи, за да убеди жената, че е превел сумата.

          Пред съда около 30-годишният българин е обяснил действията си с факта, че е бил под въздействието на кокаин. Това обаче не е смекчило правната квалификация на деянието. Съдът пояснява, че според белгийското законодателство в случая е налице умишлено заблуждаване на потърпевшата. Тъй като Белгия е една от европейските държави, узаконили проституцията, договорката за секс срещу заплащане е легитимна, но липсата на реално плащане чрез измама означава, че е имало полов акт без съгласието и на двете страни.

          Говорител на съда в Антверпен посочи, че макар нерядко проститутки да се оплакват от неплатени услуги, за пръв път се разследва и осъжда извършена по подобен начин измама като престъпление против личността. Наложеното наказание е три години лишаване от свобода условно. В допълнение към присъдата, българският гражданин ще бъде задължен да посещава психотерапия и да преминава през постоянни проверки за употреба на наркотици.

