      четвъртък, 05.02.26
          Продължава издирването след тройното убийство в хижа „Петрохан“

          Сред търсените е и собственикът на обекта, заподозрян за престъплението

          5 февруари 2026 | 07:20 140
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Разследването на тройното убийство в бившата хижа „Петрохан“ продължава, като органите на реда все още издирват трима души, сред които и собственика на хижата Ивайло Калушев.

          По информация на „По света и у нас“, именно Калушев е основният заподозрян за убийствата. Разследващите разполагат със съобщение, изпратено от него до майка му в неделя вечерта, в което той иска прошка и заявява, че това, което предстои да бъде чуто, не е вярно.

          Сарафов с първи коментар за жестокото убийство на Петрохан – Евроком

          Вчера изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов посочи, че не се изключва възможността Калушев да посегне на живота си.

          Според данни на разследващите, през последните години в хижата са били организирани множество лагери, които по всяка вероятност са служили като прикритие за сексуални престъпления срещу малолетни и непълнолетни.

          Денев потвърди, че в ДАНС има сигнал за случващото се в хижата до Петрохан с деца – Евроком

          Подобен сигнал е подаден преди две години в ДАНС, откъдето случаят е препратен към прокуратурата. Разследването обаче не е напреднало, след като родителите на засегнатите деца са отказали да съдействат.

