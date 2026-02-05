Продължава издирването след тройното убийство в хижа „Петрохан“

Разследването на тройното убийство в бившата хижа „Петрохан“ продължава, като органите на реда все още издирват трима души, сред които и собственика на хижата Ивайло Калушев.

По информация на „По света и у нас“, именно Калушев е основният заподозрян за убийствата. Разследващите разполагат със съобщение, изпратено от него до майка му в неделя вечерта, в което той иска прошка и заявява, че това, което предстои да бъде чуто, не е вярно.

Вчера изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов посочи, че не се изключва възможността Калушев да посегне на живота си.

Според данни на разследващите, през последните години в хижата са били организирани множество лагери, които по всяка вероятност са служили като прикритие за сексуални престъпления срещу малолетни и непълнолетни.

Подобен сигнал е подаден преди две години в ДАНС, откъдето случаят е препратен към прокуратурата. Разследването обаче не е напреднало, след като родителите на засегнатите деца са отказали да съдействат.