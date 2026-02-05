Протести в Лом след обвинение за посегателство над деца, близките настояват обвиняемият да остане в ареста

Решението на съда за най-лека мярка за неотклонение предизвика напрежение, а прокуратурата вече обжалва с искане за задържане под стража.

Случай на предполагаемо посегателство срещу малолетни деца в Лом предизвика обществено напрежение, след като 53-годишен мъж беше обвинен за непристойни действия пред две деца на 7 и 8 години. Срещу него има подадени и още два сигнала.

Вече втори ден близки на децата се събират пред съда в града с настояване обвиняемият да остане зад решетките, но вместо това съдът му наложи най-леката мярка за неотклонение — подписка, което допълнително изостри напрежението.

Лелята на двете деца, станали обект на действията в края на януари, разказа в ефира на „Здравей, България“, че мъжът е посетил дома им, когато родителите не били вкъщи.

„Търсил е под претекст за работа баща им. Установил, че родителите не са вкъщи. Носи на децата сладки и дава на момчето личния си телефон. След това започва да извършва непристойните действия пред момичето“, заяви жената.

Майката на децата посочва, че дъщеря ѝ веднага е разказала за случилото се, но преживяването е оставило силен емоционален отпечатък.

„Беше много разстроена от случилото се. Записана е на психолог, който каза, че тя ще забрави за случилото се и ще се оправи. Но в момента има притеснения и не е особено добре“, обясни тя.

Междувременно 11-годишно момиче също е разкрило пред свой близък, че е било жертва на подобно посегателство, но дълго време не е посмяло да разкаже заради отправени заплахи.

„Тя се е страхувала, защото е била заплашена, че ще запали къщата ни и ще пребие нея и сестра ѝ, ако ми сподели“, разказа майката на детето.

Недоволни жители на града заявиха, че днешният ден е последният на мирни протести и че са готови да предприемат по-решителни действия срещу мъжа, който според тях има и криминално минало.

Следващото съдебно заседание е насрочено за понеделник, а прокуратурата в Монтана вече е обжалвала решението на съда с искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение.