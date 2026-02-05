ПСС предупреждава: Времето в планините не е подходящо за туризъм

Атмосферните условия в българските планини днес са неблагоприятни за туризъм, предупреждават от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст.

През последното денонощие не са регистрирани инциденти, но спасителите призовават туристите да избягват преходи заради усложнената метеорологична обстановка.

В планинските райони времето е облачно и мъгливо, като над 1500 метра надморска височина вали сняг, а в по-ниските части – дъжд.

Прогнозата показва, че следобед и привечер от югозапад отново ще започнат валежи, като над 2000 метра те ще бъдат от сняг. Очаква се силен до бурен юг-югозападен вятър, който допълнително ще затрудни условията за туризъм.

Максималните температури ще бъдат около 6 градуса на 1200 метра и около 2 градуса на 2000 метра височина.

Спасителните служби съветват туристите да отложат планинските преходи и да следят актуалните прогнози преди предприемане на пътуване.