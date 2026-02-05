Радостин Василев: „Възраждане“ изпълнява политическа поръчка на ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“

Това каза председателят на ПП МЕЧ Радостин Василев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Василев обясни още, че изпълнявайки тази поръчка от „Възраждане“ губят много, защото вече българите в чужбина нямало да им дадат подкрепа след тези им действия.
Председателят на ПП МЕЧ определи като ненормално двойното поскъпване на цените на тока през януари спрямо месец декември. Той допълни, че от ИТН и от „БСП-Обединена левица“ са гласували срещу това по този въпрос да бъде изслушан министърът на енергетиката.