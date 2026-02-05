НА ЖИВО
          Радостин Василев: „Възраждане“ изпълнява политическа поръчка на ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“

          5 февруари 2026 | 18:27 1280
          „Възраждане“ изпълнява политическа поръчка на ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“ в желанието да отмъсти на българите във Великобритания, Ирландия, Канада, САЩ и изобщо в държавите извън ЕС. Всичко това е прикрито под изкуствена борба с вота от Турция.“

          Това каза председателят на ПП МЕЧ Радостин Василев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Василев обясни още, че изпълнявайки тази поръчка от „Възраждане“ губят много, защото вече българите в чужбина нямало да им дадат подкрепа след тези им действия.

          „Ние от МЕЧ предложихме, с изменение между първо и второ четене, да бъде ограничено гласуването на българите в Турция, които в голямата си степен не са българи. Няма какво да се лъжем – не говорят български, не участват в социалноикономическия живот на страната и са загубили всякаква връзка с България“, посочи още гостът.

          Председателят на ПП МЕЧ определи като ненормално двойното поскъпване на цените на тока през януари спрямо месец декември. Той допълни, че от ИТН и от „БСП-Обединена левица“ са гласували срещу това по този въпрос да бъде изслушан министърът на енергетиката.

          Вашият коментар
