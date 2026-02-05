НА ЖИВО
          Рая Назарян и Матиас Корман: България планира финализиране на членството в ОИСР през 2026 г.

          5 февруари 2026 | 21:01
          България продължава ускорената си работа по изпълнение на критериите за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), като амбицията на държавата е присъединителният процес да приключи в рамките на 2026 г. Това стана ясно по време на среща между председателя на Народното събрание Рая Назарян и генералния секретар на ОИСР Матиас Корман. Корман е на официално посещение в София за представянето на Икономическия преглед на организацията за България за 2025 г.

          По време на разговорите Рая Назарян изтъкна, че пълноправното членство в „клуба на развитите икономики“ е водещ външнополитически приоритет, по който работят синхронизирано всички компетентни институции. Тя акцентира върху политическия консенсус по темата. „Това е надпартиен, национален приоритет, който присъства в програмите на политическите партии“, заяви председателят на парламента.

          Процесът по присъединяване се разглежда не само като външнополитическа цел, но и като катализатор за укрепване на демократичните институции и модернизация на държавното управление. Парламентът играе ключова роля в този процес чрез при приоритетното разглеждане на законодателни промени. Назарян посочи, че само за последната година и половина Народното събрание е приело единадесет законопроекта, свързани с препоръките на ОИСР, като последният от тях е гласуван през януари 2026 г. За координацията на тези усилия спомага и създадената през май 2025 г. специализирана подкомисия, в която участват представители на всички парламентарни групи.

          От своя страна Матиас Корман потвърди наличието на силна политическа воля в София през последните четири години и отчете осезаем напредък през изминалите 12 месеца. Той изрази очакване за положителни становища от оставащите седем комитета на организацията, които извършват прегледите. „Ние сме ангажирани да постигнем успех в присъединяването на България към ОИСР и се надяваме да приключим този процес в рамките на 2026 г.“, подчерта генералният секретар.

          Акцент в разговорите бе поставен и върху финансовата политика на страната. Българските институции остават ангажирани със запазването на макроикономическата стабилност и фискалната дисциплина като основа за насърчаване на инвестициите и икономическия растеж. Според Рая Назарян страната постига напредък по редица предизвикателства, отбелязани в икономическия преглед, включително в сферите на конкурентоспособността, иновациите, човешкия капитал и дигиталния преход.

          Председателят на парламента увери госта, че България ще разчита на подкрепата на Секретариата на ОИСР за успешното финализиране на процедурата, независимо от динамиката във вътрешнополитическия живот на страната.

