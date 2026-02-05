Разказ на бургаско семейство, заснето в АГ кабинета в София

Бургаско семейство, живеещо в София, е сред засегнатите с видеата от гинекологичен кабинет в столицата, разпространени в порно сайтове. Младата двойка открили свои кадри в мрежата от деня, в който разбрали чрез прегледа, че ще стават родители.

- Реклама -

Той влязъл във въпросния сайт с чуждестранен ай пи адрес, тъй като по думите му достъпът за България е ограничен.

„Видеото е от 2024 г. и това е денят в който с доктора установяваме моята бременност. Мъжът ми също е с мен. Това беше един много щастлив ден за нас“, споделя жената, цитирана от БНР.

Все пак двамата не успели да видят клипа, а само кадри от посещението при лекаря, на които се виждат и лицата им. За бъде изгледан е трябвало да се заплати в криптовалута. Според съпруга това е хакерска атака.

Тук въпросът е кой трябва да поставя тези камери. Трябва да са фирми, които се занимават с това нещо и да носят отговорност, както за поддръжката на тази камера, така и за позиционирането. Също така трябва да могат да обясняват на некомпетентните лица, каквито например са докторите, какви биха били последиците и какво трябва да правят те регулярно.

Младото семейство призовава още да не се нападат лекарите или центровете, където са били поставени камери, защото голям процент от тях със сигурност са го направили с цел защита. Проблемът е в регулациите на държавата. Трябва да има ясно записани закони и правила – кой отговаря, кой поставя защитите и следи тези процеси.

Двамата са категорични, че ще подадат сигнал в прокуратурата за случилото се, защото дори и да е малък шансът да се спре всичко това, трябва да се положат усилия.

Спестяваме имената на двамата, заради прекалено личната история.