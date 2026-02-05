НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:03 Надежда Йорданова за Изборния кодекс: Президентът да наложи вето13:15 ВСУ: Ударихме полигона за изстрелване на „Орешник“11:34 Историческа промяна: Частна компания поема 25% от линиите на БДЖ в Източна България11:23 Депутатите започнаха работа с декларации за Гоце Делчев, здравеопазването и приемането на еврото10:48 Благовест Кирилов за изтеклите кадри: България е под европейски санкции заради неприетата навреме директива за киберсигурност10:13 Кирил Добрев: Новият лидер на БСП поема исторически риск – или ще спаси партията, или ще я закрие09:59 България блокира пътя на Сан Марино към ЕС заради банкови рискове, изчезнали са 15 млн. евро на българин09:15 Енргийният експерт Еленко Божков с коментар за шокиращите сметки за ток09:07 Роман Василев за случая „Петрохан“: Реакцията на институциите наподобява фолклор
          НачалоБългарияКрими

          Разказ на бургаско семейство, заснето в АГ кабинета в София

          Младото семейство призовава още да не се нападат лекарите или центровете, където са били поставени камери, защото голям процент от тях със сигурност са го направили с цел защита

          5 февруари 2026 | 16:39 280
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Бургаско семейство, живеещо в София, е сред засегнатите с видеата от гинекологичен кабинет в столицата, разпространени в порно сайтове. Младата двойка открили свои кадри в мрежата от деня, в който разбрали чрез прегледа, че ще стават родители.

          - Реклама -
            
            

          Той влязъл във въпросния сайт с чуждестранен ай пи адрес, тъй като по думите му достъпът за България е ограничен.

          Видеото е от 2024 г. и това е денят в който с доктора установяваме моята бременност. Мъжът ми също е с мен. Това беше един много щастлив ден за нас“, споделя жената, цитирана от БНР.

          Все пак двамата не успели да видят клипа, а само кадри от посещението при лекаря, на които се виждат и лицата им. За бъде изгледан е трябвало да се заплати в криптовалута. Според съпруга това е хакерска атака.

          Тук въпросът е кой трябва да поставя тези камери. Трябва да са фирми, които се занимават с това нещо и да носят отговорност, както за поддръжката на тази камера, така и за позиционирането. Също така трябва да могат да обясняват на некомпетентните лица, каквито например са докторите, какви биха били последиците и какво трябва да правят те регулярно.

          Младото семейство призовава още да не се нападат лекарите или центровете, където са били поставени камери, защото голям процент от тях със сигурност са го направили с цел защита. Проблемът е в регулациите на държавата. Трябва да има ясно записани закони и правила – кой отговаря, кой поставя защитите и следи тези процеси.

          Двамата са категорични, че ще подадат сигнал в прокуратурата за случилото се, защото дори и да е малък шансът да се спре всичко това, трябва да се положат усилия.

          Спестяваме имената на двамата, заради прекалено личната история.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Лагард предупреди: по-силното евро може да доведе до по-ниска инфлация в еврозоната

          Пламена Ганева -
          Президентът на ЕЦБ заяви, че поскъпването на единната валута може да окаже по-силен натиск върху инфлацията от досега очакваното.
          Правосъдие

          Конституционният съд ще се произнесе за легитимността на Борислав Сарафов

          Росица Николаева -
          Става въпрос за изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, чийто мандат изтече на 21 юли 2025 година.
          Крими

          Мистерията „Петрохан“: Връзката между изчезналия Ивайло Калушев и 8-годишния Леон

          Пола Жекова -
          От оттеглени жалби и прекъснати проверки до изолация, пътувания и тревожни промени в поведението на дете, живяло в бившата хижа „Петрохан“
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions