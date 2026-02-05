Разследването за изтекли видеа от салони за епилация се разширява, сред засегнатите има 9-годишно момиче

Полицията проверява обекти в няколко града, след като записи от процедури се появиха в сайтове с порнографско съдържание.

Нови подробности излизат по скандала с изтеклите записи от салони за епилация, които се появиха в сайтове с порнографско съдържание. Двата обекта, от които произхождат част от видеата, са продължили работа и днес, съобщава Нова телевизия.

Сред клиентите, заснети по време на процедурите, се оказват и малолетни момичета, включително дете на 9 години, което допълнително засилва общественото възмущение.

Майката на детето разказва, че не е предполагала за наличието на камери в помещението.

„Лятото я заведох за процедура на крачетата – кола маска. Не знаех, че студиото не е защитено. Не видях камерата за видеонаблюдение, не предполагах изобщо, че може да има такава”, обяснява майката на 9-годишното момиче.

„Тъжно реагира – ако имам клипче, какво ще е, какво ще кажат в училище, те дали ще го видят. Успях да я успокоя, но първата ѝ реакция въобще не беше добра”, допълва майката на детето.

В четвъртък на разпит са били извикани собствениците на двата салона, както и бивши и настоящи служители. Проверяват се също фирми, доставящи интернет услуги и компании, занимаващи се с монтаж на видеонаблюдение.

Семейството на друго непълнолетно момиче също е в шок, след като момичето открило кадри със себе си в интернет.

„Това е супер унизително, направо нямам думи. Всички сме потресени, цялото семейство е в шок”, каза майката на 17-годишното момиче, открило себе си в порно сайтовете.

Междувременно се проверява и трети салон в Бургас, част от популярна верига с обекти в страната. Според първоначалната информация там има само една камера, насочена към рецепцията.

Освен това в интернет са открити записи и от салон в Казанлък, като десетки клиенти в града също са сред потърпевшите. Полицията продължава проверки и в други населени места, съобщава още Нова телевизия.

Разследването продължава, а броят на потенциално засегнатите клиенти може да се окаже значително по-голям.