Разследването за изтекли видеа от салони за епилация се разширява, сред засегнатите има 9-годишно момиче

Полицията проверява обекти в няколко града, след като записи от процедури се появиха в сайтове с порнографско съдържание.
Нови подробности излизат по скандала с изтеклите записи от салони за епилация, които се появиха в сайтове с порнографско съдържание. Двата обекта, от които произхождат част от видеата, са продължили работа и днес, съобщава Нова телевизия.
Сред клиентите, заснети по време на процедурите, се оказват и малолетни момичета, включително дете на 9 години, което допълнително засилва общественото възмущение.
Майката на детето разказва, че не е предполагала за наличието на камери в помещението.
В четвъртък на разпит са били извикани собствениците на двата салона, както и бивши и настоящи служители. Проверяват се също фирми, доставящи интернет услуги и компании, занимаващи се с монтаж на видеонаблюдение.
Семейството на друго непълнолетно момиче също е в шок, след като момичето открило кадри със себе си в интернет.
Междувременно се проверява и трети салон в Бургас, част от популярна верига с обекти в страната. Според първоначалната информация там има само една камера, насочена към рецепцията.
Освен това в интернет са открити записи и от салон в Казанлък, като десетки клиенти в града също са сред потърпевшите. Полицията продължава проверки и в други населени места, съобщава още Нова телевизия.
Разследването продължава, а броят на потенциално засегнатите клиенти може да се окаже значително по-голям.