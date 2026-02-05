Роман Василев за случая „Петрохан“: Реакцията на институциите наподобява фолклор

От отговорите на службите по случая „Петрохан“ идват повече въпроси. Обществото иска да знае всички отговори за тройното убийство. Това заяви пред БТВ бившият градски зам.-главен прокурор на София Роман Василев.

„Разбрахме от ДАНС, че работи по случая от две години. Вероятно е събирала определени материали, най-вероятно става въпрос за престъпление срещу държавата.“

„Тези хора са били общоизвестни на обществото. В момента всеки един обикновен гражданин няма представа. Не е нормално да се коментира криминално престъпление още от началото“, каза още той.

По думите му по тези данни би трябвало някой в прокуратурата да е работил:

„Трябваше да се направи следното – да се каже кога е образувана преписка, на кой прокурор е пратена, какво е свършил той и толкова.“

„Реакцията на институциите наподобява фолклор“, каза Василев.

„Когато започва политическа камапния, винаги се търсят компромати“, каза той за политическата линия в убийството.