      четвъртък, 05.02.26
          България

          Роман Василев за случая „Петрохан“: Реакцията на институциите наподобява фолклор

          Трябваше да се направи следното - да се каже кога е образувана преписка, на кой прокурор е пратена, какво е свършил той и толкова

          5 февруари 2026 | 09:07 1830
          От отговорите на службите по случая „Петрохан“ идват повече въпроси. Обществото иска да знае всички отговори за тройното убийство. Това заяви пред БТВ  бившият градски зам.-главен прокурор на София Роман Василев.

          „Разбрахме от ДАНС, че работи по случая от две години. Вероятно е събирала определени материали, най-вероятно става въпрос за престъпление срещу държавата.“

          „Тези хора са били общоизвестни на обществото. В момента всеки един обикновен гражданин няма представа. Не е нормално да се коментира криминално престъпление още от началото“, каза още той.

          Първо в Евроком: Издирваният от „Петрохан" 8 години живял в Мексико, сигнали за педофилия имало от години в службите

          По думите му по тези данни би трябвало някой в прокуратурата да е работил:

          „Трябваше да се направи следното – да се каже кога е образувана преписка, на кой прокурор е пратена, какво е свършил той и толкова.“

          „Реакцията на институциите наподобява фолклор“, каза Василев.

          „Когато започва политическа камапния, винаги се търсят компромати“, каза той за политическата линия в убийството.

