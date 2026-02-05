Руски дронове и ракети удариха Киев, има ранени и щети по жилищни сгради

Украйна съобщава за масирана нощна атака с ракети и десетки дронове, като противовъздушната отбрана е свалила по-голямата част от тях.

Двама души са пострадали при нощна атака с руски дронове срещу Киев, съобщават „Ройтерс“ и „Укринформ“, позовавайки се на полицията и кмета на украинската столица Виталий Кличко.

По информация на кмета, публикувана в Telegram, ударите са причинили щети по жилищни сгради в различни части на града, а в друг район паднали отломки са предизвикали пожар върху покрива на офис сграда. Отломки са паднали и близо до търговски център, а на друго място са били счупени прозорците на детска градина.

В Соломянски район отломки от свалени дронове са повредили фасадата и прозорците на четири жилищни блока, като 79-годишна жена е била хоспитализирана, а 89-годишна жена е получила медицинска помощ на място, съобщават от полицията.

В Дарницки район жилищна сграда е пострадала след удар от дрон, докато в Оболонски район отломки са паднали върху паркинг, вследствие на което два автомобила са се запалили.

В Шевченковски район дрон е поразил покрива на офис сграда, а възникналият пожар е бил овладян от аварийните екипи.

Областният управител на Киевска област Микола Калашник съобщи и за пострадал мъж в район около столицата, който е бил настанен за лечение в болница.

По данни на Военновъздушните сили на Украйна, през нощта Русия е изстреляла две балистични ракети и е използвала 183 дрона срещу украинска територия, като противовъздушната отбрана е успяла да свали 156 от тях.