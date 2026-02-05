НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:34 Историческа промяна: Частна компания поема 25% от линиите на БДЖ в Източна България11:23 Депутатите започнаха работа с декларации за Гоце Делчев, здравеопазването и приемането на еврото10:48 Благовест Кирилов за изтеклите кадри: България е под европейски санкции заради неприетата навреме директива за киберсигурност10:13 Кирил Добрев: Новият лидер на БСП поема исторически риск – или ще спаси партията, или ще я закрие09:59 България блокира пътя на Сан Марино към ЕС заради банкови рискове, изчезнали са 15 млн. евро на българин09:15 Енргийният експерт Еленко Божков с коментар за шокиращите сметки за ток09:07 Роман Василев за случая „Петрохан“: Реакцията на институциите наподобява фолклор
          НачалоВойна

          Руски дронове и ракети удариха Киев, има ранени и щети по жилищни сгради

          Областният управител на Киевска област Микола Калашник съобщи и за пострадал мъж в района

          5 февруари 2026 | 13:03 550
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Украйна съобщава за масирана нощна атака с ракети и десетки дронове, като противовъздушната отбрана е свалила по-голямата част от тях.

          - Реклама -
            
            

          Двама души са пострадали при нощна атака с руски дронове срещу Киев, съобщават „Ройтерс“ и „Укринформ“, позовавайки се на полицията и кмета на украинската столица Виталий Кличко.

          По информация на кмета, публикувана в Telegram, ударите са причинили щети по жилищни сгради в различни части на града, а в друг район паднали отломки са предизвикали пожар върху покрива на офис сграда. Отломки са паднали и близо до търговски център, а на друго място са били счупени прозорците на детска градина.

          Военен експерт: Русия провежда разузнаване и готви масиран удар по Киев и Лвов Военен експерт: Русия провежда разузнаване и готви масиран удар по Киев и Лвов

          В Соломянски район отломки от свалени дронове са повредили фасадата и прозорците на четири жилищни блока, като 79-годишна жена е била хоспитализирана, а 89-годишна жена е получила медицинска помощ на място, съобщават от полицията.

          В Дарницки район жилищна сграда е пострадала след удар от дрон, докато в Оболонски район отломки са паднали върху паркинг, вследствие на което два автомобила са се запалили.

          В Шевченковски район дрон е поразил покрива на офис сграда, а възникналият пожар е бил овладян от аварийните екипи.

          Областният управител на Киевска област Микола Калашник съобщи и за пострадал мъж в район около столицата, който е бил настанен за лечение в болница.

          По данни на Военновъздушните сили на Украйна, през нощта Русия е изстреляла две балистични ракети и е използвала 183 дрона срещу украинска територия, като противовъздушната отбрана е успяла да свали 156 от тях.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          КНСБ: Над 100 хиляди работни места са изчезнали в българската индустрия за четири години

          Дамяна Караджова -
          По данни на синдикалната организация в периода 2019–2023 г. страната е загубила около 15% от заетите
          Политика

          След сделката с ЕС: Индия подписва търговско споразумение и със САЩ

          Никола Павлов -
          Вашингтон ще намали митата, а Делхи ще спре да купува руски петрол
          Война

          ВСУ: Ударихме полигона за изстрелване на „Орешник“

          Никола Павлов -
          Съоръжението Капустин Яр се намира в Астраханска област
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions