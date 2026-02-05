Съмнения около чиповете на Nvidia: OpenAI пренарежда плановете си за AI инфраструктурата

Производителят на AI чипове Nvidia се оказа в центъра на глобалната еуфория около изкуствения интелект, която го изкачи до позицията на най-скъпата компания в света. Въпреки доминиращото присъствие на Уолстрийт обаче, OpenAI започва да преосмисля зависимостта си от продуктите на Nvidia, съобщават източници на Ройтерс.

След като през септември беше обявена мегасделка за 100 млрд. долара, която породи опасения, че AI компаниите си разменят капитал в затворен инвестиционен кръг, създателят на ChatGPT може да е променил позицията си, пише The Wall Street Journal. Според източниците на Ройтерс OpenAI смята най-новите чипове на Nvidia за недостатъчно добри, особено по отношение на AI inference – процесът, при който вече обучен модел генерира нови данни, превърнал се в основен приоритет за компанията на Сам Алтман.

След месеци на преговори сделката се очакваше да бъде финализирана в рамките на седмици, но междувременно OpenAI подписа големи договори с конкурента AMD и други производители на чипове. В началото на седмицата Bloomberg съобщи, че Nvidia е близо до нова договорка – инвестиция от около 20 млрд. долара в OpenAI, едва една пета от първоначално обсъжданата сума.

Провалът на по-мащабната сделка подчертава нарастващото напрежение в AI сектора, тъй като инвеститорите стават все по-предпазливи заради огромните разходи за изчислителна инфраструктура и факта, че значителни печалби не се очакват в близките години, въпреки обещаните инвестиции.

Новината се отрази и на пазара: акциите на Nvidia продължиха спада си – близо 9% за пет дни и над 7% за месец. Въпреки това публично напрежение между компаниите беше отречено. Главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг и ръководителят на OpenAI Сам Алтман демонстрираха единен тон.

„Обичаме да работим с Nvidia и те правят най-добрите AI чипове в света. Надяваме се да сме техен огромен клиент още дълго време“, написа Алтман в X.

Хуанг от своя страна заяви, че Nvidia „със сигурност ще участва“ в следващия инвестиционен кръг, определяйки го като „много добра инвестиция“.

Според Ars Technica първоначалната сделка за 100 млрд. долара за 10 гигавата изчислителна мощност – еквивалентна на енергията от десет ядрени реактора – никога не е била окончателна, а е представлявала писмо за намерение.

„Ще направим огромна инвестиция в OpenAI… ще вложим много средства – най-голямата инвестиция, която някога сме правили“, каза Хуанг.

Въпреки тези уверения, случващото се показва, че пазарът на AI навлиза в по-трезва фаза, в която технологичните обещания все по-често се сблъскват с реалността на разходите, ефективността и възвръщаемостта.