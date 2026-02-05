НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          България

          Само в Евроком: Прокуратурата прекратила преписка за гаврите в Петрохан през 2024 г. Духовен водач на децата бил „Лама Иво“

          В жалбите се твърди, че децата са приучавани в релегиозни сексуални практики

          5 февруари 2026 | 14:42 2751
          СНимка: БЪРД/Фейсбук
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Районна прокуратура София е прекратила преписка за гаврите и издевателствата с деца, извършвани в хижа Петрохан. Това научи Евроком от източници в службите за сигурност. Това е станало през юли 2024 г.

          Данни за педофилия в къщата, собственост на Ивайло Калушев, постъпват като поредица от сигнали на потърпевши от април същата година. Те били адресирани до сталичната полиция и Държавната агенция за закрила на детето.

          От 4 години в ГДБОП знаели за извращенията в Петрохан. Защо са мълчали и имало ли е къртица? От 4 години в ГДБОП знаели за извращенията в Петрохан. Защо са мълчали и имало ли е къртица?

          Една от жертвите е малолетно дете от малцинствен произход, но не ромски. В институциите постъпили данни, че невръстните жертви не ходели на училище, били заключвани и с ограничени контакти с външния свят и близките си. Били приучавани в сексуални религиозни практики. Децата посочват, че техен учител бил „Лама Иво“.

          По неясни причини ведомствата „тупкали“ топката няколко месеца и не предприели нищо спрямо уличените. Цялата сага приключила с акта на държавното обвинение. След като видели, че държавата нехае, някои от потърпевшите предпочели да оттеглят жалбите си, уточниха разследващи.

          Припомняме ви, че до хижата в Петрохан бяха открити трима мъже, застреляни в главата. Издирва се Ивайло Калушев, млад мъж и дете на 16 години.

