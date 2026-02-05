САЩ и Иран ще проведат ядрени преговори в Оман въпреки първоначалните разногласия

Съединените щати все пак ще проведат преговори с Иран по въпросите на ядрената политика този петък в Оман, съобщи служител на Белия дом пред АФП. Потвърждението идва на фона на по-ранна информация, че срещата може да бъде отменена заради разногласия относно мястото и формата на разговорите.

От американска страна уточнението бе направено, след като иранският външен министър Абас Арагчи също заяви, че преговорите ще се проведат в Маскат, столицата на Оман.

По-рано през седмицата официални представители бяха посочили, че срещата вероятно ще се състои в Турция, но впоследствие този вариант отпадна. В крайна сметка двете страни са се обединили около Маскат – традиционен посредник в чувствителни дипломатически контакти между Вашингтон и Техеран.

Разговорите се очаква да бъдат фокусирани върху ядрената програма на Иран, на фона на продължаващото напрежение, санкциите срещу Техеран и опитите за възобновяване на дипломатическия диалог. Макар официално да не се съобщават подробности за дневния ред, срещата се разглежда като важна стъпка за поддържане на каналите за комуникация между двете страни.

Белият дом и иранските власти не са коментирали дали преговорите ще доведат до конкретни договорености, но самият факт, че срещата ще се състои, се възприема като положителен сигнал в период на силно обтегнати отношения.