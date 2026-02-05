НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Начало

          Схема „Петрохан“: Хижа на Витоша е параван за международен трафик и криптоферми (аудио)

          Тя разкрива конкретна схема за незаконна икономическа дейност на метри от София

          5 февруари 2026 | 15:36
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Случаят с откритите тела и опожарената хижа в прохода Петрохан повдига завесата над много по-дълбоки процеси, свързани с организираната престъпност и контрола над планинските масиви в България.

          Според Мария Карагьозова, 7 мандата председател на Гражданския съвет към ВСС, публично тиражираните версии за сектантски подбуди или педофилия може да се окажат само повърхността на мащабна схема за производство и трафик на синтетична дрога, оръжия и нелегална миграция.

          В интервю пред Евроком Карагьозова излага тезата, че българските планини са се превърнали в стратегически коридори за престъпна дейност, контролирани от групи, прикрити зад благовидни каузи.

          „Природозащитници“ и пещерняци като прикритие

          Един от най-интересните аспекти на разкритията е начинът, по който престъпните групи се внедряват в обществото. Използват се легални паравани като пещерни клубове и природозащитни организации. Това са хора с отлична физическа и психическа подготовка, които познават терена в детайли.

          Тримата ликвидирани в „Петрохан“ пазели наркодепо, маршрут за дрога или важен човек? Тримата ликвидирани в „Петрохан“ пазели наркодепо, маршрут за дрога или важен човек?

          Карагьозова отбелязва, че тези групи разполагат с „изключително скъпа и модерна техника, включително 3D скенери, да се наблюдават земните пластове под повърхността“. Това им дава пълен контрол над планинските райони, които остават невидими за обикновения турист.

          Сянката над Витоша: Криптоферми в безлюдни хижи

          Контролът над планините не се изчерпва само с трафик. Витоша е посочена като пример за територия, която е под постоянно, макар и скрито, наблюдение. „Цялата планина е осеяна с камери, които са негласно сложени там за наблюдение. Всичко се знае какво се случва“, твърди Карагьозова.

          Тя разкрива конкретна схема за незаконна икономическа дейност на метри от София. Става въпрос за привидно изоставени и безлюдни хижи, които всъщност функционират като ферми за криптовалути.

          Само в Евроком: Прокуратурата прекратила преписка за гаврите в Петрохан през 2024 г. Духовен водач на децата бил „Лама Иво“ Само в Евроком: Прокуратурата прекратила преписка за гаврите в Петрохан през 2024 г. Духовен водач на децата бил „Лама Иво“

          „Има хижа, която е на Витоша, безлюдна, в която работят едни сървъри, захранени с ток, незаконно закачен за електропреносната мрежа“, разказва тя. Тези обекти са под постоянно видеонаблюдение, макар физически да няма присъствие на хора в тях. Според нея ограничаването на достъпа до планината чрез спиране на въжените линии улеснява дейността на този „подземен свят“.

          Политически и криминални връзки

          В анализа на ситуацията се прокрадват и връзки с висшите етажи на властта и знакови фигури от криминалния свят. Споменава се връзката на издирваното лице с Росен Закс, определян като близък до фигури от миналото като Румен-Пашата. Прави се аналогия и с убийството на Алексей Петров, извършено също в планинска местност – на Витоша, където „няма как да е бил останал незабелязан от тези лица, които владеят всички хижи“.

          Тройното убийство край „Петрохан“ повдига нови въпроси: случайност или премахване на нежелани свидетели Тройното убийство край „Петрохан“ повдига нови въпроси: случайност или премахване на нежелани свидетели

          Карагьозова е категорична, че официалните версии често служат за успокояване на общественото мнение, докато истинските причини – огромните парични потоци от трафик и пране на пари – остават скрити. „Всичко, за което бих могла да коментирам публично, можем да го формулираме като едно обосновано предположение“, уточнява тя, подчертавайки риска от изнасянето на подобна информация.

