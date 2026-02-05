Слави Трифонов: Ако предложеният от ИТН закон беше приет, отговорните за изтеклите записи щяха да са в затвора

Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов реагира във Facebook по повод скандала с разпространените записи от камери в козметични салони и медицински кабинети, които по-късно се появиха в сайтове с порнографско съдържание.
Той посочва, че подобни случаи показват нуждата от конкретно законодателство за защита на личното пространство.
Трифонов определя случилото се като крайно скандално и настоява, че подобни случаи изискват сериозни законодателни мерки.
По думите му партията му вече е предложила промени, насочени към защита на личния живот, но те не са получили подкрепа.
Той отправя критика към опонентите на предложението, като поставя въпрос за границите на свободата на словото.
Според него, ако предложеният закон е бил приет, случаят е можел да има различен изход.
Темата отново извади на преден план спора за баланса между защитата на личния живот и свободата на изразяване, след като редица жени сигнализираха, че са заснети без знанието им по време на процедури.