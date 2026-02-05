Слави Трифонов: Ако предложеният от ИТН закон беше приет, отговорните за изтеклите записи щяха да са в затвора

Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов реагира във Facebook по повод скандала с разпространените записи от камери в козметични салони и медицински кабинети, които по-късно се появиха в сайтове с порнографско съдържание.

- Реклама -

Той посочва, че подобни случаи показват нуждата от конкретно законодателство за защита на личното пространство.

„Фразата, която най-много мразя, е: „Аз нали ви казах“. И сега, на фона на случващото се в козметични салони и гинекологични кабинети в България, отново съм принуден да кажа: „Аз нали ви казах“.

Трифонов определя случилото се като крайно скандално и настоява, че подобни случаи изискват сериозни законодателни мерки.

„Случилото се с изтеклите кадри от камерите в тези салони и помещения и изтичането им впоследствие в сайтове за порнографско съдържание е ужасно, отвратително, страшно и гнусно.“

По думите му партията му вече е предложила промени, насочени към защита на личния живот, но те не са получили подкрепа.

„Тези събития на практика поставиха темата за конкретно законодателство с цел превенция. Законодателство, което именно „Има такъв народ“ предложи преди няколко месеца. То беше свързано именно със защитата на личното пространство на всеки един български гражданин… Въпреки това партии и медии около тези партии крещяха, че това е цензура и нарушава свободата на словото.“

Той отправя критика към опонентите на предложението, като поставя въпрос за границите на свободата на словото.

„Искам сега същите тези кресливи партийки и присъдружни журналисти да обяснят на всички потърпевши, че изтеклите кадри и снимки са защита на свободата на словото.“

Според него, ако предложеният закон е бил приет, случаят е можел да има различен изход.

„Истината е, че ако законът на „Има такъв народ“ беше приет, хората, отговорни за тази мръсотия, щяха да са там, където им е мястото – в затвора!“

Темата отново извади на преден план спора за баланса между защитата на личния живот и свободата на изразяване, след като редица жени сигнализираха, че са заснети без знанието им по време на процедури.