Слави Трифонов за „Петрохан“: Мафията убива по този начин (ВИДЕО)

Случилото се край хижа „Петрохан“ представлява мафиотско убийство и екзекуция, заяви в профила си в TikTok председателят на „Има такъв народ“ Слави Трифонов.

„Мафията убива така – по този начин. Всички сме гледали филми. Това са мафиотски убийства, това е екзекуция. По този начин – убити, така подредени. Тези хора са екзекутирани."

По думите му зад трагедията вероятно стои нещо по-голямо, което тепърва следва да бъде установено от разследващите органи.

„Разбира се, българската правосъдна система и българските разследващи органи трябва да установят какво точно се е случило, но на първо четене това изглежда като нещо… Представете си млади хора – убити, подредени, екзекутирани.“

Критики към ПП–ДБ

Трифонов отправи и политически критики към „Продължаваме промяната – Демократична България“, поставяйки въпроси около собствеността на имота и финансовата подкрепа за хората, свързвани със случая.

„Кой е дал тази недвижима собственост? Г-н Сандов, докато е бил министър. На какъв се прави сега, докато говори разни глупости? Той им е дал имота – това е негова отговорност.“

Той коментира и информацията за дарения от страна на настоящия кмет на София.