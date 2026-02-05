НА ЖИВО
      четвъртък, 05.02.26
          Слави Трифонов за „Петрохан“: Мафията убива по този начин (ВИДЕО)

          5 февруари 2026 | 10:22 590
          Случилото се край хижа „Петрохан“ представлява мафиотско убийство и екзекуция, заяви в профила си в TikTok председателят на „Има такъв народ“ Слави Трифонов.

          „Мафията убива така – по този начин. Всички сме гледали филми. Това са мафиотски убийства, това е екзекуция. По този начин – убити, така подредени. Тези хора са екзекутирани.“

          По думите му зад трагедията вероятно стои нещо по-голямо, което тепърва следва да бъде установено от разследващите органи.

          „Разбира се, българската правосъдна система и българските разследващи органи трябва да установят какво точно се е случило, но на първо четене това изглежда като нещо… Представете си млади хора – убити, подредени, екзекутирани.“

          Първо в Евроком: Издирваният от „Петрохан“ 8 години живял в Мексико, сигнали за педофилия имало от години в службите Първо в Евроком: Издирваният от „Петрохан“ 8 години живял в Мексико, сигнали за педофилия имало от години в службите

          Критики към ПП–ДБ

          Трифонов отправи и политически критики към „Продължаваме промяната – Демократична България“, поставяйки въпроси около собствеността на имота и финансовата подкрепа за хората, свързвани със случая.

          Терзиев: Познавах убитите, правил съм им дарения, всичко да бъде доказано от разследващите Терзиев: Познавах убитите, правил съм им дарения, всичко да бъде доказано от разследващите

          „Кой е дал тази недвижима собственост? Г-н Сандов, докато е бил министър. На какъв се прави сега, докато говори разни глупости? Той им е дал имота – това е негова отговорност.“

          Той коментира и информацията за дарения от страна на настоящия кмет на София.

          „Кой е основният им спонсор? Г-н Терзиев, който сега е кмет на София. Той им е дал пари и е казал, че са добри момчета. ПП-ДБ трябва да отговорят какво правят насред мафиотски убийства.“

          @slavitrifonov_official

          Тройно убийство край Петрохан. Въпросите са повече от отговорите. Какво се е случило и кои са замесени? Кой ще понесе отговорност? #Петрохан #Справедливост #КойЕВиновен #Истината #общественинтерес

          ♬ original sound – slavitrifonov

