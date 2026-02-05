Слави Трифонов за „Петрохан“: Мафията убива по този начин (ВИДЕО)

5 февруари 2026 | 10:22
Случилото се край хижа „Петрохан“ представлява мафиотско убийство и екзекуция, заяви в профила си в TikTok председателят на „Има такъв народ“ Слави Трифонов.
По думите му зад трагедията вероятно стои нещо по-голямо, което тепърва следва да бъде установено от разследващите органи.
Критики към ПП–ДБ
Трифонов отправи и политически критики към „Продължаваме промяната – Демократична България“, поставяйки въпроси около собствеността на имота и финансовата подкрепа за хората, свързвани със случая.
Той коментира и информацията за дарения от страна на настоящия кмет на София.
