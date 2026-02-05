НА ЖИВО
          След сделката с ЕС: Индия подписва търговско споразумение и със САЩ

          5 февруари 2026 | 13:35
          Индия и САЩ се очаква официално да подпишат търговско споразумение през март, след което Делхи ще намали митата върху американски стоки, заяви министърът на търговията на Индия Пиюш Гоял, цитиран от Ройтерс.

          Двете страни ще публикуват съвместно изявление в рамките на четири или пет дни, след което Вашингтон ще намали митата върху индийския износ от 50 на 18 процента. В замяна Индия ще закупи американски стоки на стойност около 500 милиарда долара през следващите пет години, включително самолети от „Боинг“ на стойност между 70 и 80 милиарда долара.

          Споразумението, обявено по-рано от президента Доналд Тръмп, предвижда САЩ да намалят митата върху индийски стоки, а Индия да спре покупките на руски петрол, да намали собствените си мита и да увеличи вноса на американски продукти.

          Тръмп обяви търговско споразумение с Индия и край на покупките на руски петрол Тръмп обяви търговско споразумение с Индия и край на покупките на руски петрол

          „Официалното споразумение по тази сделка ще отнеме 30–45 дни и ще бъде подписано през март“, заяви Гоял пред журналисти в Делхи.

          По думите му Индия ще увеличи покупките на американска енергия, самолети и чипове, като вече направени или подготвени поръчки за самолети, двигатели и части възлизат на около 100 милиарда долара.

          Миналия месец „Еър Индия“, собственост на „Тата груп“, обяви поръчка за близо 200 самолета „Боинг“, а по-малката авиокомпания „Акаса еър“ вече има заявка за 226 самолета Boeing 737 MAX.

