      четвъртък, 05.02.26
          ГОРЕЩО
          Снежна буря блокира летището в Берлин – всички излитания са временно отменени

          5 февруари 2026 | 11:52 160
          Дамяна Караджова
          Леден дъжд и минусови температури направиха невъзможно размразяването на самолетите, а пътниците са предупредени за масови закъснения и отменени полети.

          Летището в Берлин обяви в четвъртък сутринта, че всички излитания са преустановени заради тежките метеорологични условия, след като германската столица бе засегната от снеговалежи и леден дъжд.

          Заради ниските температури валежите са довели до силни заледявания, което прави невъзможно извършването на стандартните процедури по размразяване на самолетите, съобщават от управата на аеропорта.

          Снежна буря парализира САЩ: Хиляди полети отменени, милиони без ток Снежна буря парализира САЩ: Хиляди полети отменени, милиони без ток

          От летището призовават пътниците да проверяват статуса на своите полети директно при авиокомпаниите, тъй като се очакват множество отменени полети и сериозни закъснения през целия ден.

          Пътуващите са посъветвани редовно да следят актуалната информация както на сайта на летището, така и чрез своите превозвачи, тъй като обстановката се променя динамично.

          Германия преживява продължителен период на силен студ през януари и февруари, като в Берлин снежната покривка се задържа, а температурите падат под минус 10 градуса по Целзий. Необичайно студената зима доведе до сериозни смущения в транспорта, включително и до затруднения в железопътния трафик.

