Спасиха бедстваща кукумявка в района на „Ботевградско шосе“

След постъпил сигнал, експерти от РИОСВ – София са реагирали незабавно, за да помогнат на птица, попаднала в комин в района на бул. „Ботевградско шосе“, съобщават от екоминистерството (МОСВ).

„Благодарение на съдействието на загрижени граждани, кукумявката беше извадена невредима“.

Тя е поета от екипа на РИОСВ – София и транспортирана до ветеринарна клиника, където ще ѝ бъдат осигурени грижи и наблюдение.

ОТ МОСВ благодарят на гражданите и на ветеринарния екип за бързата реакция и отговорното отношение.

И припомнят, че „Зеления телефон“ на РИОСВ – София при подобни случаи отговаря на:

02/856 51 52; 0887 787 484; 0879 944 676.