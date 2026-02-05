НА ЖИВО
          Спасиха бедстваща кукумявка в района на „Ботевградско шосе“

          Тя е поета от екипа на РИОСВ – София и транспортирана до ветеринарна клиника, където ще ѝ бъдат осигурени грижи и наблюдение

          5 февруари 2026 | 10:34 150
          Снимка: РИОСВ-София
          След постъпил сигнал, експерти от РИОСВ – София са реагирали незабавно, за да помогнат на птица, попаднала в комин в района на бул. „Ботевградско шосе“, съобщават от екоминистерството (МОСВ).

          „Благодарение на съдействието на загрижени граждани, кукумявката беше извадена невредима“.

          Тя е поета от екипа на РИОСВ – София и транспортирана до ветеринарна клиника, където ще ѝ бъдат осигурени грижи и наблюдение.

          ОТ МОСВ благодарят на гражданите и на ветеринарния екип за бързата реакция и отговорното отношение.

          И припомнят, че „Зеления телефон“ на РИОСВ – София при подобни случаи отговаря на:

          02/856 51 52; 0887 787 484; 0879 944 676.

