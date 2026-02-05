Спорът за сръбския език предизвика трусове в управлението на Черна гора

Идентичностните теми отново разклащат управляващата коалиция в момент, когато страната напредва по пътя към членство в ЕС.

Въпросът за статута на сръбския език отново излезе на преден план в Черна гора и доведе до ново напрежение в управляващата коалиция, както и до дипломатически спор между Подгорица и Белград.

Политическата криза се задълбочи, след като Демократичната народна партия (ДНП) напусна правителството на 30 януари, след като кабинетът не се произнесе по нейните искания, свързани с езика, гражданството и държавните символи. Партията се оттегли и от управлението на столицата Подгорица.

ДНП настоява за конституционни промени, които да дадат на сръбския език официален статут, както и за закон, позволяващ двойно гражданство за хора с произход от Черна гора, живеещи в Сърбия. Сред исканията е и използването на червено-синьо-белия трибагреник като народно знаме редом с официалния флаг на страната.

„По-скоро става дума за влияние от Белград, отколкото за реална необходимост тези теми точно сега да бъдат поставяни на дневен ред“, коментира доц. Николета Джуканович.

Според действащата конституция официалният език е черногорският, докато сръбският, босненският, хърватският и албанският се използват в служебна употреба. Последното преброяване показва, че 43% от населението посочва сръбския като майчин език, а около 34% – черногорския.

Напрежението между Подгорица и Белград се засили, след като сръбска правителствена структура публикува в социалните мрежи твърдение, че Черна гора не признава езика на мнозинството от своите граждани. Черногорското външно министерство определи публикацията като неподходяща, а сръбската страна заяви, че съдържанието е било извадено от контекста.

Според пенсионирания професор и бивш политик Жарко Корач, Белград е все по-неспокоен от по-бързия напредък на Черна гора към Европейския съюз, докато сръбските евроинтеграционни процеси са в застой.

„Вече става доста ясно, че Белград е много нервен от факта, че Черна гора напредва много по-бързо по пътя на европейската интеграция“, посочва Корач.

Въпреки напускането на ДНП, правителството на премиера Милојко Спаич запазва парламентарно мнозинство, а анализатори смятат, че стабилността на кабинета не е пряко застрашена.

Според експерти отварянето на идентичностни теми именно сега може да доведе до вътрешнополитическо напрежение и да усложни европейския път на страната, въпреки че Черна гора остава водещ кандидат за членство в ЕС.