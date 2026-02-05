Ръководството на общинското дружество „Столичен автотранспорт“ ЕАД финализира спорна сделка за обновяване на подвижния състав, подписвайки на 30 януари договор за доставка на 25 употребявани автобуса. Общата стойност на контракта възлиза на внушителните 2 369 837,87 евро, което повдига сериозни въпроси относно икономическата обосновка на покупката. Информацията за сключения договор бе оповестена от общинския съветник от групата на ПП-ДБ Симеон Ставрев в Actualno.bg.

Според изнесените данни, единичната цена на превозно средство излиза 94 793,51 евро без ДДС. Доставчик по договора е дружеството „Аварийни мобилни системи“ ЕООД, собственост на Мустафа Мустафа. Сделката предизвиква остри реакции, тъй като става въпрос за превозни средства, които вече са на 18 години.

Симеон Ставрев алармира за готвената поръчка още на 19 януари, предупреждавайки за драстично разминаване между договорната и пазарната стойност на активите.

Проверка, извършена от неговия екип, е показала, че същите автобуси се предлагат в автокъща в Германия на цена, която е около осем пъти по-ниска от тази, която София ще плати. Справката сочи, че реалната пазарна стойност на един такъв автобус е средно 9 900 евро с включено ДДС.

„В подписания договор номерата на рамите са заличени, но годините на производство, марката и моделът съвпадат с първоначалната оферта на Мустафа Мустафа“, уточнява общинският съветник, подчертавайки връзката между предварителните съмнения и крайния резултат.

Ситуацията се усложнява от предходни уверения на ръководството на транспортното дружество. В свое изказване преди подписването, изпълнителният директор на „Столичен автотранспорт“ заяви категорично: „Като изпълнителен директор няма да подпиша нито един договор, който нарушава принципите на безопасност и икономическа рентабилност по отношение на превозните средства, обслужващи столичани и гостите на града“. Въпреки това обещание, сделката за старите машини е факт.

Техническите характеристики на закупените съчленени автобуси също будят притеснение. Те са произведени през периода 2008–2009 г. и са с пробег над 700 000 километра. Докато в Германия подобни амортизирани машини се търгуват за под 10 000 евро, на софийските данъкоплатци те се предлагат за близо 185 000 лева без ДДС за брой.

Ставрев поставя под въпрос както безопасността, така и финансовата логика на управлението: „Тези 18-годишни автобуси дали отговарят на всички изисквания за безопасност, а цената им нарушава ли принципите на икономическа рентабилност?“.

Опасенията не се изчерпват само с първоначалната цена на придобиване. Според общинския съветник, силно амортизираният автопарк ще доведе до значителни разходи за поддръжка в бъдеще. „Дори формално да покриват изискванията на поръчката, поддръжката им ще струва скъпо и ще отвори вратата за нови поръчки за резервни части за милиони. Вместо това най-разумното и изгодно за софиянци е дружеството да купува автобуси директно, без посредници – както трябва да купува и гориво без посредници“, категоричен е той.

Прогнозите са, че „Столичен автотранспорт“ вероятно ще трябва незабавно да започне процедури за закупуване на авточасти, чиято стойност може да надхвърли дори тази на самите автобуси. „И разбира се – ще направи нови обществени поръчки за части за милиони“, предупреждава Ставрев за потенциалните дългосрочни финансови щети за общинския бюджет.