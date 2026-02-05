Стотици санкции за фалшиви сигнали към телефон 112

Над 200 глоби и близо 600 административнонаказателни производства са наложени на граждани, подали фалшиви сигнали на телефон 112, стана ясно в ефира на NOVA, където темата коментираха експерти от системата.

Според Стоян Вълев, главен експерт в отдел „Административно-наказателна дейност“ към Дирекция „Национална система 112“, постъпващите сигнали се разделят на регламентирани и нерегламентирани, като към вторите спадат шегите и фалшивите обаждания.

По думите му операторите на телефон 112 са специално обучени, за да разпознават подобни обаждания, като чрез уточняващи въпроси още по време на разговора могат да преценят дали сигналът е реален или съмнителен.

Той посочи още, че в рамките на системата вече функционира специализиран отдел, който работи именно по сигнали, довели до неоправдано изразходване на държавен ресурс. По думите му няма конкретен профил на извършителите, тъй като те могат да бъдат както мъже, така и жени от различни възрасти.

От своя страна Мадлен Ценкова, главен експерт в Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, обясни, че при децата мотивите често са свързани със шега или забавление, без осъзнаване на последствията.

Тя подчерта, че при непълнолетните се прилагат възпитателни мерки, чиято цел е да помогнат на децата да разберат, че подобно поведение не се толерира и води до реални последици.