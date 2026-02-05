НА ЖИВО
      четвъртък, 05.02.26
          НачалоБългария

          Свлачище затвори пътя Смолян – Баните, въведен е обходен маршрут

          Паднали камъни и снеговалежи затрудняват движението в района, шофьорите са призовани към повишено внимание

          5 февруари 2026 | 10:42 400
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Заради активирало се свлачище е затворен пътят между Смолян и Баните, съобщиха от Областно пътно управление – Смолян. Сигналът за свлечена земна маса, която е покрила двете ленти за движение, е подаден около 6:00 часа тази сутрин.

          Свлачището се намира малко след село Малка Арда в посока Баните, което налага временно прекъсване на движението в участъка.

          Свлачище заплаши сицилиански град, над 1500 души бяха евакуиран – Евроком

          За автомобилите е въведен обходен маршрут, който преминава по път III-863 Малка Арда – Момчиловци – Соколовци, след това по път II-86 Соколовци – Смолян – Търън – п.к. Черна, както и по път III-865 п.к. Черна – п.к. Стояново – Баните, като маршрутът важи и в обратната посока.

          От ОПУ – Смолян предупреждават, че на много места в областта има паднали камъни по републиканската пътна мрежа, които се разчистват от пътноподдържащата фирма. От управлението отправят апел към водачите да шофират с повишено внимание.

          Внимание по пътя Кресна–Кулата: свлачище променя организацията на движение – Евроком

          Междувременно сняг вали по проходите Превала и Пампорово, но към момента няма въведени ограничения за движение. Пътните настилки в региона са мокри, а във високите части – заснежени, което допълнително изисква внимание от страна на шофьорите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

