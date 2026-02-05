Свлачище затвори пътя Смолян – Баните, въведен е обходен маршрут

Заради активирало се свлачище е затворен пътят между Смолян и Баните, съобщиха от Областно пътно управление – Смолян. Сигналът за свлечена земна маса, която е покрила двете ленти за движение, е подаден около 6:00 часа тази сутрин.

Свлачището се намира малко след село Малка Арда в посока Баните, което налага временно прекъсване на движението в участъка.

За автомобилите е въведен обходен маршрут, който преминава по път III-863 Малка Арда – Момчиловци – Соколовци, след това по път II-86 Соколовци – Смолян – Търън – п.к. Черна, както и по път III-865 п.к. Черна – п.к. Стояново – Баните, като маршрутът важи и в обратната посока.

От ОПУ – Смолян предупреждават, че на много места в областта има паднали камъни по републиканската пътна мрежа, които се разчистват от пътноподдържащата фирма. От управлението отправят апел към водачите да шофират с повишено внимание.

Междувременно сняг вали по проходите Превала и Пампорово, но към момента няма въведени ограничения за движение. Пътните настилки в региона са мокри, а във високите части – заснежени, което допълнително изисква внимание от страна на шофьорите.