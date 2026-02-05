Търсят шеф на военния завод „Терем – Хан Крум“ в Търговище, заплатите закъсняват

Трудовите възнаграждения на работниците във военния завод „Терем – Хан Крум“ в Търговище към момента се изплащат редовно, като забавянето е само с една месечна заплата.

- Реклама -

След поредицата протести на служителите миналата година, в завода са осигурени нови поръчки и работа за хората, които в краткосрочен план от 1 до 3 години дават яснота и сигурност за бъдещето на военното предприятие.

Припомняме ви, че през пролетта и лятото служителите на „Терем – Хан Крум“ ежедневно протестираха на кръговото кръстовище на главния път София – Варна край Търговище заради системно забавяне на заплатите, както и поради липсата на стратегия и яснота за бъдещето на предприятието.

През януари „Терем Холдинг“ е обявил конкурси за управители на две от дружествата на „Терем“, сред които и „Терем – Хан Крум“-Търговище, информира БНР.