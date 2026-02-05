НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:03 Надежда Йорданова за Изборния кодекс: Президентът да наложи вето13:15 ВСУ: Ударихме полигона за изстрелване на „Орешник“11:34 Историческа промяна: Частна компания поема 25% от линиите на БДЖ в Източна България11:23 Депутатите започнаха работа с декларации за Гоце Делчев, здравеопазването и приемането на еврото10:48 Благовест Кирилов за изтеклите кадри: България е под европейски санкции заради неприетата навреме директива за киберсигурност10:13 Кирил Добрев: Новият лидер на БСП поема исторически риск – или ще спаси партията, или ще я закрие09:59 България блокира пътя на Сан Марино към ЕС заради банкови рискове, изчезнали са 15 млн. евро на българин09:15 Енргийният експерт Еленко Божков с коментар за шокиращите сметки за ток09:07 Роман Василев за случая „Петрохан“: Реакцията на институциите наподобява фолклор
          НачалоБългарияИкономика

          Търсят шеф на военния завод „Терем – Хан Крум“ в Търговище, заплатите закъсняват

          В краткосрочен план от 1 до 3 години поръчките дават яснота и сигурност за бъдещето на военното предприятие

          5 февруари 2026 | 15:00 260
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Трудовите възнаграждения на работниците във военния завод „Терем – Хан Крум“ в Търговище към момента се изплащат редовно, като забавянето е само с една месечна заплата.

          - Реклама -
            
            

          След поредицата протести на служителите миналата година, в завода са осигурени нови поръчки и работа за хората, които в краткосрочен план от 1 до 3 години дават яснота и сигурност за бъдещето на военното предприятие.

          Припомняме ви, че през пролетта и лятото служителите на „Терем – Хан Крум“ ежедневно протестираха на кръговото кръстовище на главния път София – Варна край Търговище заради системно забавяне на заплатите, както и поради липсата на стратегия и яснота за бъдещето на предприятието.

          През януари „Терем Холдинг“ е обявил конкурси за управители на две от дружествата на „Терем“, сред които и „Терем – Хан Крум“-Търговище, информира БНР.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Прецедент в Белгия: Осъдиха българин за изнасилване след фалшиви банкови преводи

          Пола Жекова -
          Говорител на съда в Антверпен посочи, че за пръв път се разследва и осъжда извършена по подобен начин измама като престъпление против личността
          Други

          Отново облачно и дъждовно време в страната в петък, 6 февруари

          Пламена Ганева -
          Валежи, ниска облачност и риск от поледици ще определят обстановката в голяма част от България.
          Общество

          Управлението на отпадъци е третия най-доходоносен незаконен бизнес в Европа

          Росица Николаева -
          Тези практики следват сходни модели – използване на формално лицензирани оператори, манипулиране на документация
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions