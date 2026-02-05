Телефонни измамници взеха 7000 лева от възрастна жена в Каспичан

79-годишна жена от Каспичан е станала жертва на телефонна измама, съобщиха от полицията.

Сигналът за случая е подаден на 4 февруари, след като ден по-рано, на 3 февруари, с жената се свързал непознат мъж по телефона.

Обаждащият се се представил за служител на полицията и я убедил, че трябва да съдейства за залавянето на телефонни измамници.

След дадените инструкции жената хвърлила през терасата на жилището си 7000 лева и златна обеца, които попаднали в ръцете на извършителите.

По случая се води разследване.