      четвъртък, 05.02.26
          НачалоБългарияКрими

          Телефонни измамници взеха 7000 лева от възрастна жена в Каспичан

          79-годишна пенсионерка хвърли пари и злато през терасата след обаждане от мним полицай

          5 февруари 2026 | 12:46 150
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          79-годишна жена от Каспичан е станала жертва на телефонна измама, съобщиха от полицията.

          Сигналът за случая е подаден на 4 февруари, след като ден по-рано, на 3 февруари, с жената се свързал непознат мъж по телефона.

          Семейство от Кюстендил олекна с 31 хил. евро заради телефонни измамници – Евроком

          Обаждащият се се представил за служител на полицията и я убедил, че трябва да съдейства за залавянето на телефонни измамници.

          След дадените инструкции жената хвърлила през терасата на жилището си 7000 лева и златна обеца, които попаднали в ръцете на извършителите.

          Телефонни измамници събират пари от името на Столична община – Евроком

          По случая се води разследване.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

