Телефонни измамници взеха 7000 лева от възрастна жена в Каспичан

79-годишна жена от Каспичан е станала жертва на телефонна измама, съобщиха от полицията.
Сигналът за случая е подаден на 4 февруари, след като ден по-рано, на 3 февруари, с жената се свързал непознат мъж по телефона.
Обаждащият се се представил за служител на полицията и я убедил, че трябва да съдейства за залавянето на телефонни измамници.
След дадените инструкции жената хвърлила през терасата на жилището си 7000 лева и златна обеца, които попаднали в ръцете на извършителите.
По случая се води разследване.