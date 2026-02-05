НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:03 Надежда Йорданова за Изборния кодекс: Президентът да наложи вето13:15 ВСУ: Ударихме полигона за изстрелване на „Орешник“11:34 Историческа промяна: Частна компания поема 25% от линиите на БДЖ в Източна България11:23 Депутатите започнаха работа с декларации за Гоце Делчев, здравеопазването и приемането на еврото10:48 Благовест Кирилов за изтеклите кадри: България е под европейски санкции заради неприетата навреме директива за киберсигурност10:13 Кирил Добрев: Новият лидер на БСП поема исторически риск – или ще спаси партията, или ще я закрие09:59 България блокира пътя на Сан Марино към ЕС заради банкови рискове, изчезнали са 15 млн. евро на българин09:15 Енргийният експерт Еленко Божков с коментар за шокиращите сметки за ток09:07 Роман Василев за случая „Петрохан“: Реакцията на институциите наподобява фолклор
          НачалоБългария

          Токът 5-6 пъти по-скъп у нас спрямо Скандинавието

          Бизнесът в България плаща почти най-много за електроенергия в Европа, оплака се Кирил Домусчиев

          5 февруари 2026 | 14:14 503
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Цената на тока за индустрията в България е 5-6 пъти по-висока в сравнение със скандинавските страни. Това стана ясно по време на представянето днес на приоритетите на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за 2026 г.

          - Реклама -
            
            

          „Българският бизнес е изправен пред сериозно предизвикателство, свързано с цените на енергоносителите, като разходите за електроенергия у нас надвишават многократно тези в конкурентни европейски икономики“, каза Кирил Домусчиев, председател на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Той очерта мрачна картина за конкурентоспособността на родните предприятия. Той подчерта, че високите енергийни разходи неизбежно рефлектират върху крайните цени на стоките и услугите.

          „Бизнесът в България плаща една от най-скъпите електроенергии в Европа, което означава загуба на конкурентоспособност и по-високи цени на продуктите и услугите, с отрицателен ефект върху обществото“, заяви Домусчиев.

          В подкрепа на тезата си той представи сравнителен анализ на цените на пазара „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса за изминалата година. Средната цена е достигнала 107 евро на мегаватчас. Това равнище е с 20% по-високо от цените в Германия и със 70% над тези във Франция и Испания. Разликата е още по-драстична спрямо скандинавските държави, където енергията е в пъти по-евтина.

          В отговор на тези предизвикателства, АОБР настоява за спешни мерки, включително гарантиране на компенсаторен механизъм за високите цени на тока и въвеждане на дългосрочни договори за енергоинтензивните производства. Работодателите призовават и за по-активна работа на Консултативния съвет за зелената сделка, за да се гарантира балансиран преход. Сред исканията са още изграждане на нови мощности при пазарни условия и пълна либерализация на пазара, като субсидиите се насочат единствено към енергийно бедните домакинства.

          Освен енергетиката, фокусът на работодателите за 2026 г. остава твърдо върху макроикономическата и финансова стабилност. Добри Митрев, председател на УС на Българската стопанска камара (БСК) и ротационен председател на АОБР, отбеляза, че политическата нестабилност забавя икономическия растеж и благосъстоянието на гражданите.

          Един от новите акценти в приоритетите на асоциацията е категоричната защита на действащия данъчно-осигурителен модел. Бизнесът се обявява против опитите за промени в данъчната система, като отчита доброто изпълнение на приходната част в бюджета.

          „Важно е държавата да се придържа към фискалните правила. Данните за изпълнението на бюджета показват чувствително завишение на приходите от данъци, което доказва, че имаме добър данъчно-осигурителен модел. Опитите да се променят данъците и осигуровките изкараха активните хора на площадите“, коментира Митрев.

          Международната интеграция и репутацията на страната също заемат централно място в дневния ред на бизнеса. Членството на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е определено като ключова цел. Паралелно с това, работодателите настояват за незабавно изваждане на България от т.нар. „сив списък“ за пране на пари, в който страната ни е единственият представител от Европейския съюз. Това обстоятелство нанася сериозни имиджови щети и отблъсква потенциални инвеститори.

          Проблемът с кадрите продължава да бъде актуален, като АОБР предлага мерки за по-тясна връзка между образованието и нуждите на бизнеса. Това включва разширяване на дуалното обучение, повишаване на дигиталните умения и улесняване на достъпа до пазара на труда за работници от трети страни. В социалната сфера организациите настояват за прозрачен механизъм при определяне на минималната работна заплата, укрепване на пенсионния модел и оптимизация на болничната мрежа.

          Асоциацията на организациите на българските работодатели обединява четирите национално представителни организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. В членуващите предприятия работят 82% от всички наети в страната, като те генерират 86% от брутната добавена стойност в икономиката.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Мария Карагьозова: Трафик на амфетамини, а не секти, стои зад тройното убийство в „Петрухан“

          Екип Евроком -
          Карагьозова посочи връзки между издирваното лице и Росен Закс, когото определи като дясна ръка на „Румен с прякор Пашата“
          Политика

          Мицотакис и Ердоган ще се срещнат в Анкара на 11 февруари

          Пламена Ганева -
          Атина заявява, че влиза в разговорите с Турция с твърда позиция и без отстъпление от националните „червени линии“.
          Икономика

          Търсят шеф на военния завод „Терем – Хан Крум“ в Търговище, заплатите закъсняват

          Росица Николаева -
          В завода са осигурени нови поръчки и работа за хората
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions