Три млади сестри загубиха живота си в Индия, след като паднаха от балкон в семейната си къща в Утар Прадеш. Трагичният инцидент се разигра в сряда и според местните власти е провокиран от семеен конфликт, свързан с прекомерна употреба на мобилни устройства и мания по корейската поп култура.

Жертвите са идентифицирани като 16-годишната Вишика, 14-годишната Прачи и 12-годишната Паки. Според информация на The New York Post и NDTV, момичетата са били силно разстроени, след като баща им наложил забрана да играят на неговия телефон на специфична корейска „игра на любовта“.

Фаталната развръзка и предсмъртното писмо

След като родителят Четан Кумар спрял достъпа на децата до устройството, те оставили предсмъртно писмо от осем страници преди да полетят от терасата. Бащата обяснява, че дъщерите му развили „екстремна зависимост от всичко корейско“, включително музика, филми и телевизионни предавания. Тази мания започнала още по време на пандемията от COVID-19 и дори довела до отказването им от училище.

В емоционалното писмо, оставено от децата, се съдържат тежки думи към родителите. „Те казаха: „Татко, прости ни Корея е нашият живот, Корея е нашата най-голяма любов, каквото и да кажеш, не можем да се откажем. Затова се самоубиваме“, цитира бащата написаното от дъщерите му. В текста се добавя още: „Опита се да ни отдалечиш от корейците, но сега знаеш колко много обичаме корейците“.

Освен писмото, разследващите са открили и надписи по стените в стаята на момичетата, гласящи: „Аз съм много, много самотна“ и „make me a hert of broken“.

Полицейско разследване и противоречиви версии

Атул Кумар Сингх, помощник-комисар на полицията в Утар Прадеш, съобщи, че сигналът за инцидента е подаден в 2:15 ч. местно време. Пристигналите на място екипи открили телата на земята, а местни медии описват ужасяващи сцени пред дома в покрайнините на Ню Делхи. Сестрите били транспортирани до болница Лони, където лекарите само констатирали смъртта им.

Въпреки че първоначалната версия сочи към троен самоубийствен акт, съществуват и противоречиви свидетелски показания. Според някои данни, възможно е две от сестрите да са се опитали да задържат третата, което е довело до случайното падане и на трите. Разследването продължава, като органите на реда все още не са установили точното наименование на играта, предизвикала силната реакция.

„До момента разследването не е разкрило конкретно име на играта, но е ясно, че момичетата са били повлияни от корейската култура“, коментира полицейският служител Пател пред NDTV.

Родителската мъка и глобалният проблем

Бащата на загиналите момичета споделя огромната си болка и съжаление. „Това не би трябвало да се случи на нито един родител или дете“, казва Кумар. „Не бях наясно с играта, иначе никога нямаше да им позволя да я играят“.

Случаят отново насочва вниманието към проблемите с дигиталната зависимост при подрастващите. Още през 2019 г. Световната здравна организация (СЗО) включи пристрастяването към видеоигри в Международната класификация на болестите. Според дефиницията на СЗО, това състояние се характеризира с „модел на постоянна или повтаряща се игрова активност“, който в крайни фази „превъзхожда другите интереси в живота“ на детето.