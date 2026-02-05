Тръмп обяви план за гигантска мемориална арка във Вашингтон

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че администрацията му планира изграждането на мемориална арка във Вашингтон, която ще бъде по-голяма от Триумфалната арка в Париж.

В интервю за NBC News Тръмп уточни, че бъдещата конструкция ще бъде около 76 метра висока, което я прави по-висока от парижкия монумент, чиято височина е приблизително 50 метра.

По думите на президента идеята е столицата на Съединените щати да има собствен символичен паметник, който да отразява „силата и историята“ на страната.

Проектът е част от серия инициативи на Белия дом, насочени към подчертаване на патриотичното наследство на САЩ, а официалното откриване се планира за 2026 г., когато ще се отбелязва годишнина от основаването на държавата.

Предвижда се мемориалната арка да бъде изградена в близост до моста Арлингтън Мемориал, на границата между Вашингтон и щата Вирджиния, в точка, която визуално свързва Националното гробище Арлингтън с Мемориала на Линкълн.