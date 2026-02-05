Тройното убийство край „Петрохан“ повдига нови въпроси: случайност или премахване на нежелани свидетели

Разследването продължава без официална версия, а близки и колеги на жертвите подозират, че трагедията може да е свързана с дейността им по наблюдение и опазване на планината.
Случаят с тримата мъже, открити убити край бившата хижа „Петрохан“, продължава да поражда въпроси, като все още няма потвърдена версия за случилото се в труднодостъпния планински район.
Според информация, споделена от хора, познавали жертвите, те са участвали в дейности по наблюдение на защитени територии чрез дронове, предотвратяване на пожари и следене за бракониерство. Именно тази дейност може да ги е изправила срещу хора със съмнителни интереси.
Главният редактор на OFFNews Владимир Йончев, който лично е познавал убитите, коментира в ефира на „Здравей, България“, че според него причината за трагедията вероятно е свързана с това, че мъжете са станали свидетели на нещо, което не е трябвало да виждат.
Йончев описва Ивайло Калушев като известна фигура в спелеологията, организатор на планинарски инициативи и човек, посветен на опазването на природата.
Какво е известно до момента
На 2 февруари 2026 г. е подаден сигнал за опожарена постройка край бившата хижа „Петрохан“, след което спасителни екипи откриват телата на трима мъже с огнестрелни рани. В близост е намерено и оръжие, за което първоначалните данни сочат, че е използвано при стрелбата.
Няма преки свидетели, но местни жители съобщават, че са чули изстрели вечерта преди откриването на телата. Разследването разглежда няколко версии — умишлено убийство, ритуално престъпление или самоубийство, без засега да има официално потвърждение.
Йончев разказва, че Калушев е бил адвокат на голяма американска компания, друг от жертвите е притежавал счетоводна къща, а третият е бил инструктор по водолазно дело. Тримата са изследвали подводни пещери в Мексико и са участвали в различни планинарски инициативи.
Въпроси около дейността на организацията
Организацията, свързана с хижата, носи името „Национална агенция за контрол на защитените територии“ — неправителствена структура, регистрирана през 2022 г., с декларирана природозащитна дейност. Тримата убити са сред основателите ѝ.
През същата година е подписано рамково споразумение за сътрудничество с Министерството на околната среда и водите, което разширява дейностите на организацията, макар че част от функциите по контрол в защитените територии по закон са запазени за държавни институции. Организацията не е държавен орган и не притежава лиценз за охранителна дейност.
Журналистът от Клуб Z Стефан Миланов също поставя въпроси относно обстоятелствата около случая и евентуалните записи от камерите в района.
По информация от различни източници, още преди години държавни структури, включително ДАНС, са извършвали проверки на дейността на организацията, включително относно контрола върху достъпа до територии край „Петрохан“ и организирането на лагери в района.
Разследването продължава, а случаят остава обвит в неяснота.