Тройното убийство край „Петрохан“ повдига нови въпроси: случайност или премахване на нежелани свидетели

Разследването продължава без официална версия, а близки и колеги на жертвите подозират, че трагедията може да е свързана с дейността им по наблюдение и опазване на планината.

Случаят с тримата мъже, открити убити край бившата хижа „Петрохан“, продължава да поражда въпроси, като все още няма потвърдена версия за случилото се в труднодостъпния планински район.

Според информация, споделена от хора, познавали жертвите, те са участвали в дейности по наблюдение на защитени територии чрез дронове, предотвратяване на пожари и следене за бракониерство. Именно тази дейност може да ги е изправила срещу хора със съмнителни интереси.

Главният редактор на OFFNews Владимир Йончев, който лично е познавал убитите, коментира в ефира на „Здравей, България“, че според него причината за трагедията вероятно е свързана с това, че мъжете са станали свидетели на нещо, което не е трябвало да виждат.

„Непрекъснато наблюдаваха района за бракониери. Нямам съмнения, че са се заяждали със съмнителни хора. Това обаче не ми се струва като причина за убийство. По-скоро са станали свидетели на нещо, което не е трябвало да видят. Напълно възможно е да са заснели нещо, а целта на пожара в хижата е унищожаване на записи от камерите.“

Йончев описва Ивайло Калушев като известна фигура в спелеологията, организатор на планинарски инициативи и човек, посветен на опазването на природата.

Какво е известно до момента

На 2 февруари 2026 г. е подаден сигнал за опожарена постройка край бившата хижа „Петрохан“, след което спасителни екипи откриват телата на трима мъже с огнестрелни рани. В близост е намерено и оръжие, за което първоначалните данни сочат, че е използвано при стрелбата.

Няма преки свидетели, но местни жители съобщават, че са чули изстрели вечерта преди откриването на телата. Разследването разглежда няколко версии — умишлено убийство, ритуално престъпление или самоубийство, без засега да има официално потвърждение.

Йончев разказва, че Калушев е бил адвокат на голяма американска компания, друг от жертвите е притежавал счетоводна къща, а третият е бил инструктор по водолазно дело. Тримата са изследвали подводни пещери в Мексико и са участвали в различни планинарски инициативи.

„Ивайло беше адвокат на голяма американска фирма и никога не е имал проблем с парите. Беше улегнал, зрял мъж… Сигурен съм, че не е извършил убийство. Не бива да го изкарват педофил и неустойчив. Това значи, че не се прави разследване, а очерняне.“

Въпроси около дейността на организацията

Организацията, свързана с хижата, носи името „Национална агенция за контрол на защитените територии“ — неправителствена структура, регистрирана през 2022 г., с декларирана природозащитна дейност. Тримата убити са сред основателите ѝ.

През същата година е подписано рамково споразумение за сътрудничество с Министерството на околната среда и водите, което разширява дейностите на организацията, макар че част от функциите по контрол в защитените територии по закон са запазени за държавни институции. Организацията не е държавен орган и не притежава лиценз за охранителна дейност.

Журналистът от Клуб Z Стефан Миланов също поставя въпроси относно обстоятелствата около случая и евентуалните записи от камерите в района.

„Не се знае с какво разполага разследването. Въпросът е дали става дума за двойно убийство и самоубийство, или за друга от версиите. Главният прокурор трябва да говори с конкретика, не с филмови термини тип „Туин Пийкс“.“

По информация от различни източници, още преди години държавни структури, включително ДАНС, са извършвали проверки на дейността на организацията, включително относно контрола върху достъпа до територии край „Петрохан“ и организирането на лагери в района.

Разследването продължава, а случаят остава обвит в неяснота.