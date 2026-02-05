Уиткоф потвърди „важната стъпка“, съобщена от Зеленски

Украйна и Русия са постигнали споразумение за нова размяна на военнопленници, съобщи американският пратеник Стив Уиткоф след проведени тристранни преговори в Абу Даби с участието на САЩ.
По думите му е договорена размяна на общо 314 пленници, което е първата подобна договореност от пет месеца насам.
Той подчерта, че договореността е резултат от интензивни дипломатически усилия.
Today, delegations from the United States, Ukraine, and Russia agreed to exchange 314 prisoners—the first such exchange in five months.— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) February 5, 2026
This outcome was achieved from peace talks that have been detailed and productive. While significant work remains, steps like this demonstrate…
По-рано украинският президент Володимир Зеленски също обяви, че ще бъдат разменени военнопленници.