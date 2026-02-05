НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          НачалоСвятПолитика

          Уиткоф потвърди „важната стъпка“, съобщена от Зеленски

          5 февруари 2026 | 12:53
          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          Украйна и Русия са постигнали споразумение за нова размяна на военнопленници, съобщи американският пратеник Стив Уиткоф след проведени тристранни преговори в Абу Даби с участието на САЩ.

          По думите му е договорена размяна на общо 314 пленници, което е първата подобна договореност от пет месеца насам.

          „Днес делегациите на Съединените щати, Украйна и Русия се договориха за размяна на 314 пленници – първата размяна от този вид от пет месеца насам“, написа Уиткоф в социалната мрежа X, цитиран от АФП.

          Той подчерта, че договореността е резултат от интензивни дипломатически усилия.

          „Този резултат беше постигнат благодарение на задълбочени и продуктивни мирни преговори. Макар че остава още значителна работа, подобни стъпки показват, че устойчивият дипломатически ангажимент дава конкретни резултати и допринася за усилията за прекратяване на войната в Украйна“, добави американският пратеник.

          По-рано украинският президент Володимир Зеленски също обяви, че ще бъдат разменени военнопленници.

          Ден втори на преговорите: Зеленски обяви постигната „важна стъпка“ Ден втори на преговорите: Зеленски обяви постигната „важна стъпка“
