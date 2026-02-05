НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:03 Надежда Йорданова за Изборния кодекс: Президентът да наложи вето13:15 ВСУ: Ударихме полигона за изстрелване на „Орешник“11:34 Историческа промяна: Частна компания поема 25% от линиите на БДЖ в Източна България11:23 Депутатите започнаха работа с декларации за Гоце Делчев, здравеопазването и приемането на еврото10:48 Благовест Кирилов за изтеклите кадри: България е под европейски санкции заради неприетата навреме директива за киберсигурност10:13 Кирил Добрев: Новият лидер на БСП поема исторически риск – или ще спаси партията, или ще я закрие09:59 България блокира пътя на Сан Марино към ЕС заради банкови рискове, изчезнали са 15 млн. евро на българин09:15 Енргийният експерт Еленко Божков с коментар за шокиращите сметки за ток09:07 Роман Василев за случая „Петрохан“: Реакцията на институциите наподобява фолклор
          НачалоБългарияОбщество

          Управлението на отпадъци е третия най-доходоносен незаконен бизнес в Европа

          Престъпленията, свързани с управлението на отпадъците са устойчив и високодоходен незаконен бизнес, който се нарежда на трето място по приходи, след трафика на наркотици и ДДС измамите

          5 февруари 2026 | 14:49 310
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Престъпленията, свързани с управлението на отпадъците са устойчив и високодоходен незаконен бизнес, който се нарежда на трето място по приходи в Европа, след трафика на наркотици и ДДС измамите.

          - Реклама -
            
            

          Това показва новият доклад на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) „Мръсни потоци: Организирана престъпност, корупция и контрол върху общинските услуги за отпадъци“, изготвен с подкрепата на Столичната община.

          Изследването е публикувано няколко месеца след Международната кръгла маса, проведена на 8 октомври 2025 г. в София, организирана от Столичната община и Центъра за изследване на демокрацията, с участието на представители на Европол, Националната жандармерия на Франция, Британската агенция за околната среда и ключови български институции.

          По време на форума кметът на София Васил Терзиев определи престъпленията с отпадъци като системен проблем, който надхвърля въпросите на чистотата и засяга пряко обществения интерес, икономическата справедливост и доверието в институциите.

          Основните изводи на доклада в голяма степен потвърждават тези оценки, както и данните и сигналите, представяни от Столичната община и контролните и правоохранителните органи. Анализът показва, че престъпленията с отпадъци се възпроизвеждат благодарение на комбинация от слаб контрол, формално прилагане на закона и ограничена наказателна отговорност.

          Докладът разглежда подробно правната и институционалната рамка за управление на отпадъците в България, като отчита, че въпреки наличието на Закон за управление на отпадъците и предвидени санкции, на практика преобладават административните наказания, които често са несъразмерни с икономическите ползи от нарушенията.

          Липсата на ефективно наказателно преследване, слабата координация между институциите и ограничената проследимост на отпадъчните потоци създават условия престъпленията да останат нискорискови за извършителите.

          В този контекст докладът акцентира и върху необходимостта от навременното транспониране на новата Директива (ЕС) 2024/1203, която значително разширява обхвата на екологичните престъпления и въвежда по-строги санкции и лична отговорност за ръководни лица.

          В аналитичната част на изследването са разгледани и конкретни примери за незаконни практики. Сред тях е случаят с района на Горубляне, който илюстрира как чрез привидно легални дейности по събиране, транспортиране и временно съхранение на отпадъци се създават нерегламентирани сметища с дългосрочни екологични и здравни последици.

          Докладът анализира и използването на енергийни мощности за изгаряне на отпадъци без достатъчна прозрачност и контрол, както и схемите за трансграничен превоз на отпадъци от други държави членки на ЕС към България, при които отпадъците често се декларират като материали за оползотворяване, без да е налице реален капацитет за такова третиране.

          Изследването показва, че тези практики не са изолирани, а следват сходни модели – използване на формално лицензирани оператори, манипулиране на документация, смесване на различни видове отпадъци и заобикаляне на контролните механизми. Последиците са сериозни – замърсяване на околната среда, рискове за общественото здраве, значителни разходи за общините и подкопаване на доверието в институциите.

          Авторите на доклада подчертават, че ефективното противодействие на престъпленията с отпадъци изисква цялостен подход – укрепване на наказателноправната рамка, засилване на междуинституционалната координация, въвеждане на технологични решения за проследимост на отпадъчните потоци и активна роля на местните власти и обществото.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Мария Карагьозова: Трафик на амфетамини, а не секти, стои зад тройното убийство в „Петрухан“

          Екип Евроком -
          Карагьозова посочи връзки между издирваното лице и Росен Закс, когото определи като дясна ръка на „Румен с прякор Пашата“
          Икономика

          Търсят шеф на военния завод „Терем – Хан Крум“ в Търговище, заплатите закъсняват

          Росица Николаева -
          В завода са осигурени нови поръчки и работа за хората
          Правосъдие

          Прецедент в Белгия: Осъдиха българин за изнасилване след фалшиви банкови преводи

          Пола Жекова -
          Говорител на съда в Антверпен посочи, че за пръв път се разследва и осъжда извършена по подобен начин измама като престъпление против личността
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions