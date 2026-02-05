НА ЖИВО
          Ураганен вятър и порой наводниха градове по хърватското крайбрежие

          Стихията заля улици, прекъсна фериботи и донесе огромни вълни в Адриатика

          5 февруари 2026 | 13:00 140
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Проливни дъждове, придружени от ураганен южен вятър, причиниха наводнения по далматинското крайбрежие на Хърватия през изминалата нощ и тази сутрин, съобщават хърватските медии.

          Големи приливни вълни заляха улиците в редица крайбрежни градове, сред които Дубровник, Трогир и Кащела, а част от крайбрежието в Сплит също се е оказала под вода.

          Бурята „Леонардо“ причини наводнения и евакуации в Испания и Португалия – Евроком

          На станцията на Държавния хидрометеорологичен институт в Сплит е отчетен порив на южния вятър от 131,4 км/ч, а заради тежките метеорологични условия фериботните линии към островите временно са прекъснати.

          За трети път в рамките на десет дни: Община Ардино обяви бедствено положение

          В северната част на адриатическото крайбрежие количеството на валежите е достигнало над 100 литра на квадратен метър, докато в открито море край остров Палагружа – най-отдалечения хърватски остров – са регистрирани вълни с височина до осем метра.

