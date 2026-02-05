В свой пост в социалните мрежи Ваня Григорова коментира трагедията в района на Петрохан, довела до загубата на три човешки живота, повдигна завесата пред тревожни взаимовръзки между висши държавни представители, едрия бизнес и съмнителни неправителствени организации с паравоенен характер. Фокусът на общественото внимание попадна върху кмета на Столична община Васил Терзиев и бизнесмена Атанас Симеонов, които се очертават като основни спонсори на структурата, замесена в инцидента.

Три дни след стрелбата, г-н Терзиев призна публично, че е финансирал организацията, която се е самонарекла „Национална агенция“. Градоначалникът твърди, че сдружението е имало разрешение да извършва контрол и представителите му да се движат въоръжени – твърди се, с автоматично оръжие, каквото никой случаен гражданин не може да притежава. Експерти обаче са категорични, че подобно разрешение няма и не може да има, което поставя въпроса за достоверността на твърденията на Терзиев.

Хронологията на събитията връща лентата към началото на 2022 г., когато е създадено въпросното НПО. По-малко от месец след учредяването си, организацията подписва споразумение с тогавашния министър на екологията Борислав Сандов. През април 2022 г., само два месеца по-късно, г-н Димитър Куманов от сдружение „Балканка“ подава сигнали до министерството и множество институции за незаконно спиране и проверка на туристи в гората именно от представители на тази структура. Тогавашният отговор на министър Сандов гласи, че те нямат право да изземат функции на държавни институции, но практиката показва, че фактически са го правили в продължение на четири години.

Освен Васил Терзиев, чието име е изписано като „основен спонсор“ на вече затворения сайт на сдружението, ключова фигура се оказва и Атанас Симеонов. В публичното пространство той е познат като собственик и основател на „Ocean Investments“ и често е описван в медии като в-к „Капитал“ като „бизнесмен с кауза“, фокусиран върху киберсигурността и зеленото бъдеще. Симеонов обаче е и собственик на охранителната фирма „ВИП Секюрити“.

Анализът на дейността на „ВИП Секюрити“ показва сериозно присъствие в сферата на обществените поръчки – от разпространението на винетките, където си партнира с Цветелина Бориславова, до охраната на стратегически обекти като „Български пощи“ и „Мини Марица изток“. Фирмата поема и разпространението на печата в България, като в миналото е била подозирана в близки връзки с Делян Пеевски. Медийни публикации от преди десетилетие сочат, че компанията се е рекламирала основно в медии, свързани с г-н Пеевски, докато днес присъства активно на страниците на „Капитал“, където Симеонов е наричан „Охранител от XXI век“.

В анализа на ситуацията се прокрадва тезата, че икономическите кръгове си имат партии, а не обратното. Наблюдава се тенденция публични активи и дейности систематично да се пренасочват към частни структури. Пример за това са съкращенията в „Български пощи“ след поемането на дейностите от частната охранителна фирма, както и проблемите в БДЖ, чиито линии се прехвърлят към частни превозвачи.

Сред спонсорите на паравоенната организация фигурира и Саша Безуханова, на която НПО-то изказва благодарност за предоставена „високо специализирана система за въздушно наблюдение на труднодостъпни райони“. Случващото се около Петрохан и разкритията за финансирането на подобни структури от фигури като Васил Терзиев и Атанас Симеонов поставят остро въпроса за липсата на адекватна реакция от страна на институциите през последните години и за това как държавни функции се прехвърлят в ръцете на частни субекти.