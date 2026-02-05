„Вашингтон пост“ освобождава около 300 журналисти на фона на криза и напрежение около връзките между Безос и Тръмп

Водещият вестник на американската столица „Вашингтон пост“ започва мащабни съкращения, които засягат близо 300 от общо 800 журналисти, като официалното обяснение е необходимостта да се гарантира бъдещето на изданието.

Новината идва на фона на нарастващото обществено внимание към отношенията между собственика на медията Джеф Безос и президента на САЩ Доналд Тръмп, както и продължаващата финансова криза в изданието.

Изпълнителният директор на вестника Мат Мъри заяви, че преструктурирането цели да реформира изданието, определено като медия „от друга епоха“.

„Това е трудна, но съществена работа“, коментира той, подчертавайки, че промените включват значителни съкращения, за да се осигури бъдещето на медията.

По информация на американски медии съкращенията засягат почти всички отдели, като особено тежко ударени са чуждестранните кореспонденти. Според журналисти от изданието почти всички репортери, отразяващи Близкия изток, са освободени, а кореспондентката Лизи Джонсън съобщи, че е научила за уволнението си, докато е била на фронтовата линия в Украйна.

„Съкрушена съм“, написа тя в социалната мрежа X.

Сред засегнатите отдели са също спортната редакция, книжните рубрики, подкастите, местните новини и инфографичните екипи, като част от тях са почти напълно закрити.

Синдикатът на служителите Post Guild предупреди, че подобни мерки могат да имат тежки последици за авторитета на изданието.

„Не можеш да изпразниш една редакция от съдържанието ѝ, без това да повлияе на нейния авторитет, влияние и бъдеще.“

Бившият главен редактор Мартин Барън също определи случващото се като един от най-мрачните моменти в историята на вестника и остро разкритикува действията на собственика.

Медията, станала световно известна с разкритията около скандала „Уотъргейт“ и „Документите на Пентагона“, преживява продължителна финансова криза, като според „Уолстрийт джърнъл“ е загубила около 100 милиона долара през 2024 г.

След края на първия мандат на президента Доналд Тръмп читателският интерес започва да намалява, а дигиталните абонаменти спадат. Решението на изданието през 2024 г. да не подкрепи кандидат на Демократическата партия на президентските избори също предизвика сериозни вътрешни спорове и доведе до отлив на абонати.

Междувременно конкурентът „Ню Йорк Таймс“ обяви, че през 2025 г. е привлякъл над един милион нови дигитални абонати и вече има близо 13 милиона общо, затвърждавайки позициите си на пазара.

Джеф Безос, чието състояние се оценява на около 245 милиарда долара, придоби „Вашингтон пост“ през 2013 г., като първоначално инвестицията беше приета като шанс за модернизация и стабилизиране на медията.