„Вашингтон поуст“ съкращава една трета от персонала си в мащабно преструктуриране на редакцията

Легендарното издание закрива ключови отдели и кореспондентски бюра, като ръководството обяснява мерките с нуждата от стабилизиране и бъдещ растеж на медията.

Вестник „Вашингтон поуст“ започна мащабни съкращения, които ще засегнат около една трета от служителите в нюзрума и други отдели, съобщи „Асошиейтед прес“. Решението представлява сериозен удар за едно от най-влиятелните издания в световната журналистика.

Съкращенията включват закриване на спортната секция, спиране на няколко кореспондентски бюра в чужбина, както и преструктуриране на ключови звена в редакцията. Промените са били съобщени от главния редактор Мат Мъри по време на онлайн среща с персонала.

Медията остава в историята с разкритията около аферата „Уотъргейт“, а в последно време привлича внимание с активното си отразяване на съкращенията на федерални служители, предприети от президента Доналд Тръмп. Според АП случващото се е сериозен удар не само за вестника, но и за журналистическата индустрия като цяло.

Служителите са били уведомени, че ще получат имейли, в които ще бъде уточнено дали позициите им се запазват. Представител на изданието потвърди, че една трета от персонала ще бъде освободена, без да се съобщава общият брой служители.

Освен съкращенията, ще бъде закрит счетоводният отдел, а редакцията за местни новини във Вашингтон ще бъде преструктурирана. Подкастът Post Reports също ще бъде прекратен. Мъри предупреди, че решенията ще доведат до шок за служителите, но подчерта, че целта е изданието отново да се стабилизира и да се развива.

„Вашингтон поуст“ днес предприема редица трудни, но решителни действия за своето бъдеще, което означава значително преструктуриране на цялата компания. Тези стъпки имат за цел да укрепят нашата позиция и да засилят фокуса ни върху предоставянето на журналистиката, която отличава „Вашингтон поуст“ и отговаря на очакванията на нашите читатели“, заяви говорител на изданието.

Мерките не са изненадващи, след като преди седмици стана ясно, че спортни журналисти няма да пътуват за Зимните олимпийски игри в Италия. След обществена реакция вестникът все пак реши да изпрати ограничен брой репортери.

Финансовите трудности на „Вашингтон поуст“ се открояват на фона на успехите на дългогодишния му конкурент „Ню Йорк Таймс“, който през последните години разширява дейността си чрез допълнителни дигитални продукти като платформа за игри и сайт за продуктови препоръки. Медията е удвоила персонала си през последното десетилетие.

През последните седмици редица служители на „Вашингтон поуст“ публично се обърнаха към собственика на изданието — милиардера и основател на Amazon Джеф Безос.

Като частна компания, вестникът не публикува данни за броя на абонатите си, но според оценки те са около 2 милиона. Част от спада се свързва с редакционни решения на Безос, включително оттегляне на подкрепата за Камала Харис на президентските избори през 2024 г. срещу Тръмп, както и с промяна в посоката на традиционно либералните коментарни страници към по-консервативен тон. Синдикатът на служителите отправи призив към читателите с думите: