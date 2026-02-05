Великобритания спира финансирането на таксита за медицински прегледи на търсещи убежище

Във Великобритания влезе в сила забрана търсещите убежище да използват таксита, платени от държавата, за пътуване до здравни заведения за медицински прегледи, съобщи Би Би Си.

Решението идва след журналистическо разследване, показало, че мигранти са пътували на дълги разстояния с таксита, като разходите са били покривани от държавния бюджет.

В един от цитираните случаи търсещ убежище е пътувал около 400 километра с такси, за да посети личен лекар, като пътуването е струвало на Министерството на вътрешните работи около 600 паунда, съобщава БНР.

Новите ограничения не забраняват напълно използването на таксита, но ще важат изключения за хора с физически увреждания, хронични заболявания или бременни жени. В тези случаи използването на такси ще трябва да бъде предварително одобрено от Министерството на вътрешните работи.

Таксита ще могат да се използват и в други ситуации, например при преместване между места за настаняване, като властите продължават да преразглеждат политиката в сектора.

Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд обяви, че мярката цели ограничаване на ненужните разходи.

„сложила край на разточителната употреба на таксита за медицински прегледи, за да защити хазната на данъкоплатците“.

Тя добави още:

„няма да се спре пред нищо, за да премахне стимулите, които привличат нелегални мигранти към Великобритания, и да възстанови реда и контрола по британските граници“.

По официални данни, средно по 15,8 милиона паунда годишно са били изразходвани за таксиметрови услуги за търсещи убежище.