Високи сметки за ток предизвикаха проверки: КЕВР и институциите проверяват отчетите и софтуера на дружествата

Потребители от различни градове съобщават за рязък скок в начисленията, а експерти не изключват технически грешки при изчисленията.

Граждани от различни части на страната сигнализират за необичайно високи сметки за електроенергия през последните месеци, което доведе до реакция от страна на институциите. Енергийният министър и Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обявиха, че започват проверки на отчетните периоди и измервателните уреди.

Паралелно с това потърпевши потребители изразяват съмнения за възможни системни грешки в софтуера или начина на изчисляване на крайните суми.

► Случаят в Хасково: сметка нараства тройно

Жителят на Хасково Данаил Тодоров разказва, че за периода септември – декември сметката му е скочила от 207 лева на 637 лева, без да има промяна в навиците на домакинството или нови електроуреди.

Той заявява, че няма доверие на електронните електромери и отказва да заплати исканата такса от 70 лева за лабораторна проверка, извършвана от самото електроразпределително дружество, тъй като не я счита за независима. Потребителят настоява да получи достъп до логовете на уреда, за да стане ясно кога точно е отчетено потреблението.

► Случаят в село Тръстиково: висока сметка въпреки соларна система

Друг сигнал идва от бургаското село Тръстиково, където Георги Димитров, собственик на фотоволтаична инсталация с мощност 12 kW и батерия от 15 kW, получава сметка за януари от близо 159 евро, докато през октомври е платил едва 5.50 евро.

Димитров предполага, че може да става дума за грешка в софтуерните настройки на електроразпределителното дружество, при която вместо деление на коефициент 1.95583 се извършва умножение, което води до значително завишаване на сумите.

Той възнамерява да поиска официални данни от собствената си система и да ги сравни с отчетите на дружеството, след което да търси правата си по съдебен ред.

► Какво казва КЕВР

Членът на Комисията за енергийно и водно регулиране Таско Ерменков обясни в ефира на „Здравей, България“, че всяка жалба ще бъде проверявана индивидуално.

Той уточни, че електромерите измерват потребената енергия, а превръщането ѝ в парична стойност става чрез централен софтуер на дружествата, където теоретично могат да възникнат технически грешки.

Ерменков подчерта, че преминаването към еврото не влияе на физическото измерване, но комисията ще проверява дали отчетните периоди спазват 30-дневния срок и дали формулите за изчисление са правилно приложени. По думите му през изминалата година в КЕВР са постъпили множество жалби, свързани с различни енергийни услуги.

► Какви са правата на потребителите

Адвокат Мартин Костов коментира по NOVA NEWS какви действия могат да предприемат гражданите при съмнение за грешни сметки.

„Първо трябва да подадем жалба до самото електроразпределително дружество. Ако там не получим желания резултат, да алармираме Комисията за енергийно и водно регулиране. Това може да се случи както по електронна поща, така и чрез жалба, която да се изпрати до техния адрес“.

По думите му потребителските сигнали варират – от необичайно високо отчетено потребление до съмнения за завишена цена на електроенергията.

„Цената на електричеството няма как да бъде по-висока и ако това действително е така, то тогава сметките ще бъдат преразгледани. Защото тази цена се регулира от Комисията за енергийно и водно регулиране, като последното увеличение на цените беше на 1 юли 2025 година“.

Юристът напомня, че платена сметка също може да бъде оспорена, а при установена грешка сумите подлежат на възстановяване.