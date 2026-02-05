ВСУ: Ударихме полигона за изстрелване на „Орешник“

НА ЖИВО
          5 февруари 2026 | 13:15
          Силите за отбрана на Украйна са нанесли серия удари по комплекс от хангарни съоръжения на руския ракетен полигон Капустин Яр в Астраханска област, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна в официалния си канал в Telegram.

          Според украинската страна обектите са използвани за предстартова подготовка на междуконтинентални балистични ракети със среден обсег.

          По данни на военните ударите са извършени с украински ударни средства с далечен обсег, включително системата FP-5 „Фламинго“.

          От Генералния щаб на ВСУ уточняват, че според наличната информация част от сградите на полигона са получили повреди с различна степен, като един от хангарите е сериозно засегнат, а част от личния състав е била евакуирана от района.

          Към момента няма независими потвърждения или официален коментар от руската страна за нанесените щети.

