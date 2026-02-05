Вятърната енергия осигури над 22% от електричеството в Европа за денонощие

Вятърните електроцентрали са осигурили 22,5% от произведената електроенергия в Европа през изминалите 24 часа, сочат данните от дневния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Според информацията наземните вятърни турбини са произвели 19,5% от общото количество електроенергия, което се равнява на 1840 гигаватчаса, докато морските вятърни паркове са осигурили още 3% или 281 гигаватчаса.

Сред държавите с най-висок дял на електроенергия от вятър за последното денонощие са Дания с 64,3%, Литва с 53,3% и Португалия с 48,2% от общото производство.

В България делът на вятърната енергия остава значително по-нисък — около 3,3% от произведената електроенергия, като за периода са произведени 2,4 гигаватчаса.

Най-големи количества електроенергия от вятър са произведени в Германия, Испания и Франция, които продължават да бъдат водещи в използването на този тип възобновяем източник в Европа.

Данните показват продължаваща тенденция към увеличаване на ролята на възобновяемите енергийни източници в европейския енергиен микс.

