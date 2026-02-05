НА ЖИВО
          Вятърната енергия осигури над 22% от електричеството в Европа за денонощие

          Вятърните електроцентрали са осигурили 22,5% от произведената електроенергия в Европа през изминалите 24 часа, сочат данните от дневния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

          Според информацията наземните вятърни турбини са произвели 19,5% от общото количество електроенергия, което се равнява на 1840 гигаватчаса, докато морските вятърни паркове са осигурили още 3% или 281 гигаватчаса.

          Сред държавите с най-висок дял на електроенергия от вятър за последното денонощие са Дания с 64,3%, Литва с 53,3% и Португалия с 48,2% от общото производство.

          В България делът на вятърната енергия остава значително по-нисък — около 3,3% от произведената електроенергия, като за периода са произведени 2,4 гигаватчаса.

          Най-големи количества електроенергия от вятър са произведени в Германия, Испания и Франция, които продължават да бъдат водещи в използването на този тип възобновяем източник в Европа.

          Данните показват продължаваща тенденция към увеличаване на ролята на възобновяемите енергийни източници в европейския енергиен микс.

          Инциденти

          Мащабна авария остави голяма част от Щутгарт без електричество

          Пола Жекова -
          Причините за внезапното спиране на електроподаването са неизвестни
          Други

          Летище Франкфурт въвежда иновативна аудио система за пътници с увреден слух

          Михаил Георгиев -
          Летище Франкфурт стана първото в Германия, което внедрява Bluetooth технологията Auracast за директно и персонализирано аудиоинформиране на пътници със слухови увреждания, с цел по-добра достъпност, комфорт и по-тиха летищна среда.
          Инциденти

          Ураганен вятър и порой наводниха градове по хърватското крайбрежие

          Десислава Димитрова -
          Проливни дъждове, придружени от ураганен южен вятър, причиниха наводнения по далматинското крайбрежие на Хърватия през изминалата нощ и тази сутрин.
