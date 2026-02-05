НА ЖИВО
          Взрив и пожар след дерайлиране на товарен влак с гориво в Мичуринск

          5 февруари 2026 | 02:32 50
          Снимка: Facebook
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Взрив и последвал пожар са възникнали на 4 февруари при дерайлиране на товарен влак, превозващ гориво, на гара Кочетовка-2 в руския град Мичуринск, в Тамбовска област.

          Потребители в социалните мрежи разпространиха твърдения, че инцидентът е причинен от атака с дрон. Публикувани от очевидци кадри показват пламъци и гъст дим, издигащи се над мястото на експлозията. Към момента официално потвърждение за такава версия няма.

          Машинистът на влака е получил тежки изгаряния, след като се е опитал сам да потуши пожара, и е бил откаран в болница, съобщават местни медии.

          По данни на руските издания пет цистерни с бензин са се взривили и запалили в резултат на дерайлирането. Инцидентът беше потвърден и от Руските железници (РЖД).

          На мястото са били изпратени противопожарни влакове, а Министерство на извънредните ситуации на Русия съобщи, че в операцията по овладяване на последиците са участвали 47 пожарникари и 20 единици техника.

          Следствен комитет на Русия е образувал наказателно производство за нарушаване на правилата за безопасност на железопътния транспорт, довело до значителни материални щети. Прокуратурата изяснява причините за дерайлирането и последвалите експлозии.

