Взрив и пожар след дерайлиране на товарен влак с гориво в Мичуринск

Взрив и последвал пожар са възникнали на 4 февруари при дерайлиране на товарен влак, превозващ гориво, на гара Кочетовка-2 в руския град Мичуринск, в Тамбовска област.

Потребители в социалните мрежи разпространиха твърдения, че инцидентът е причинен от атака с дрон. Публикувани от очевидци кадри показват пламъци и гъст дим, издигащи се над мястото на експлозията. Към момента официално потвърждение за такава версия няма.

Машинистът на влака е получил тежки изгаряния, след като се е опитал сам да потуши пожара, и е бил откаран в болница, съобщават местни медии.

По данни на руските издания пет цистерни с бензин са се взривили и запалили в резултат на дерайлирането. Инцидентът беше потвърден и от Руските железници (РЖД).

На мястото са били изпратени противопожарни влакове, а Министерство на извънредните ситуации на Русия съобщи, че в операцията по овладяване на последиците са участвали 47 пожарникари и 20 единици техника.

Следствен комитет на Русия е образувал наказателно производство за нарушаване на правилата за безопасност на железопътния транспорт, довело до значителни материални щети. Прокуратурата изяснява причините за дерайлирането и последвалите експлозии.