      четвъртък, 05.02.26
          Наука и Технологии

          YouTube пусна дублажи с изкуствен интелект на 27 езика

          Специален режим „Изразителна реч” на осем езика позволява на изкуствения интелект да запази интонацията и емоцията на автора, докато функцията Lip Sync

          5 февруари 2026 | 13:02 380
          Снимка: Европейски потребителски център България
          YouTube обяви глобално разширяване на функцията си за автоматично дублиране на видеоклипове с помощта на изкуствен интелект. Тя вече поддържа 27 езика и е достъпна за всички потребители, пише TechNews.bg

          Използването на машинно генерирано озвучаване не намалява класирането на оригиналното видео в препоръките, а по-скоро може да увеличи видимостта му за международна аудитория, отбелязват разработчиците.

          Авторите на видеоклипове могат да изберат да качват свои собствени аудио записи вместо дублиране с изкуствен интелект, уточняват от YouTube. Досега тази функция беше достъпна само за създатели с монетизирано съдържание.

          Зрителите могат да активират дублирането с изкуствен интелект много лесно, като просто отворят настройките на плейъра, щракнат върху иконата на зъбно колело и изберат желаната аудио пътека.

          Специален режим „Изразителна реч” на осем езика позволява на изкуствения интелект да запази интонацията и емоцията на автора, докато функцията Lip Sync, която в момента се тества, синхронизира движенията на устните с преведения аудио запис.

          Разширяването на AI дублирането открива нови възможности за създателите на филми да ангажират зрителите по целия свят и прави видеоклиповете по-лесно достъпни за хора, говорещи различни езици.

          Крими

          Арестуваха д-р Венелин Иванов и съпругата му след скандала със скрита камера

          Пола Жекова -
          В своя защита гинекологът твърди, че камерата е поставена с охранителна цел
          Общество

          КНСБ: Над 100 хиляди работни места са изчезнали в българската индустрия за четири години

          Дамяна Караджова -
          По данни на синдикалната организация в периода 2019–2023 г. страната е загубила около 15% от заетите
          Други

          Летище Франкфурт въвежда иновативна аудио система за пътници с увреден слух

          Михаил Георгиев -
          Летище Франкфурт стана първото в Германия, което внедрява Bluetooth технологията Auracast за директно и персонализирано аудиоинформиране на пътници със слухови увреждания, с цел по-добра достъпност, комфорт и по-тиха летищна среда.
