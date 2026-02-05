YouTube пусна дублажи с изкуствен интелект на 27 езика

YouTube обяви глобално разширяване на функцията си за автоматично дублиране на видеоклипове с помощта на изкуствен интелект. Тя вече поддържа 27 езика и е достъпна за всички потребители, пише TechNews.bg

- Реклама -

Използването на машинно генерирано озвучаване не намалява класирането на оригиналното видео в препоръките, а по-скоро може да увеличи видимостта му за международна аудитория, отбелязват разработчиците.

Авторите на видеоклипове могат да изберат да качват свои собствени аудио записи вместо дублиране с изкуствен интелект, уточняват от YouTube. Досега тази функция беше достъпна само за създатели с монетизирано съдържание.

Зрителите могат да активират дублирането с изкуствен интелект много лесно, като просто отворят настройките на плейъра, щракнат върху иконата на зъбно колело и изберат желаната аудио пътека.

Специален режим „Изразителна реч” на осем езика позволява на изкуствения интелект да запази интонацията и емоцията на автора, докато функцията Lip Sync, която в момента се тества, синхронизира движенията на устните с преведения аудио запис.

Разширяването на AI дублирането открива нови възможности за създателите на филми да ангажират зрителите по целия свят и прави видеоклиповете по-лесно достъпни за хора, говорещи различни езици.