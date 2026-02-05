За трети път в рамките на десет дни: Община Ардино обяви бедствено положение

Наводнени участъци и опасни условия спряха движението между няколко села, а полицията ограничи достъпа в рисковите зони.

- Реклама -

Заради обилните валежи е обявено частично бедствено положение в шест села на територията на община Ардино, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кърджали.

Придошлите води на река Арда са залели пътния участък между селата Любено, Русалско, Латинка и Аврамово, което е наложило временното му затваряне за движение.

В района на моста край село Китница дежурят полицейски екипи на Районното управление в Ардино, които следят обстановката и ограничават достъпа до опасните зони.

Преминаването на хора и моторни превозни средства през моста е преустановено заради тежките атмосферни условия и повишения риск от пътни инциденти.

Властите призовават жителите на засегнатите райони да бъдат внимателни и да избягват рискови маршрути, докато нивото на водите не спадне и обстановката не бъде нормализирана.