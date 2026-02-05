НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:34 Историческа промяна: Частна компания поема 25% от линиите на БДЖ в Източна България11:23 Депутатите започнаха работа с декларации за Гоце Делчев, здравеопазването и приемането на еврото10:48 Благовест Кирилов за изтеклите кадри: България е под европейски санкции заради неприетата навреме директива за киберсигурност10:13 Кирил Добрев: Новият лидер на БСП поема исторически риск – или ще спаси партията, или ще я закрие09:59 България блокира пътя на Сан Марино към ЕС заради банкови рискове, изчезнали са 15 млн. евро на българин09:15 Енргийният експерт Еленко Божков с коментар за шокиращите сметки за ток09:07 Роман Василев за случая „Петрохан“: Реакцията на институциите наподобява фолклор
          НачалоБългарияОбщество

          За трети път в рамките на десет дни: Община Ардино обяви бедствено положение

          Наводнени участъци и опасни условия спряха движението между няколко села

          5 февруари 2026 | 10:53 270
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Наводнени участъци и опасни условия спряха движението между няколко села, а полицията ограничи достъпа в рисковите зони.

          - Реклама -
            
            
          https://trafficnews.bg/news/2023/01/22/pridoshla-reka-zalia-most-ardino-160.jpg

          Заради обилните валежи е обявено частично бедствено положение в шест села на територията на община Ардино, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кърджали.

          Придошлите води на река Арда са залели пътния участък между селата Любено, Русалско, Латинка и Аврамово, което е наложило временното му затваряне за движение.

          Община Ардино отмени част от въведеното бедствено положение: Възстановен е достъпът до селата Община Ардино отмени част от въведеното бедствено положение: Възстановен е достъпът до селата

          В района на моста край село Китница дежурят полицейски екипи на Районното управление в Ардино, които следят обстановката и ограничават достъпа до опасните зони.

          Преминаването на хора и моторни превозни средства през моста е преустановено заради тежките атмосферни условия и повишения риск от пътни инциденти.

          Властите призовават жителите на засегнатите райони да бъдат внимателни и да избягват рискови маршрути, докато нивото на водите не спадне и обстановката не бъде нормализирана.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Спорна сделка в градския транспорт: София купува стари автобуси за над 2 млн. евро

          Росица Николаева -
          Докато в Германия подобни амортизирани машини се търгуват за под 10 000 евро, на софийските данъкоплатци те се предлагат за близо 185 000 лева без ДДС за брой
          Икономика

          Бизнесът алармира: Високите цени на тока в България сриват конкурентоспособността и губим пазари

          Пола Жекова -
          Страната ни се нарежда сред държавите с най-скъпа електроенергия в света, което води до директна загуба на позиции на международните пазари
          Политика

          Габриел Вълков: Парламентът не решава проблемите с доходите на хората

          Десислава Димитрова -
          Депутатът от „Обединената левица“ Габриел Вълков заяви пред журналисти в парламента, че останалите политически сили не показват политическа воля да решат проблемите на гражданите.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions