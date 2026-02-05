НА ЖИВО
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
          НачалоБългарияКрими

          Задържаха двама в Самоков за пласиране на фалшиви евро

          Полицията откри още неистински банкноти при проверка на автомобил

          5 февруари 2026 | 10:54 290
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Двама мъже от Самоков са задържани за разпространение на фалшиви евро, съобщиха от ОДМВР-София.

          Сигналът до полицията е подаден около 13:00 часа вчера от управител на търговски обекти в града, който установил, че в обращение са пуснати четири банкноти от по 100 евро, оказали се впоследствие неистински.

          Експертен анализ: най-често фалшифицираните евро са от 20 и 50 – Евроком

          След сигнала полицейските екипи започнали оперативно-издирвателни действия, в резултат на които бързо били установени двама жители на Самоков, използвали фалшивите банкноти при покупки.

          При последвало претърсване на автомобил, използван от единия от заподозрените, служителите на реда открили още две фалшиви банкноти от по 100 евро.

          Внимание с еврото: Как да разпознаем фалшивите банкноти навреме – Евроком

          Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 244 от Наказателния кодекс.

          Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

