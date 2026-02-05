НА ЖИВО
          НачалоБългарияКрими

          Задържаха мъж в Асеновград за незаконно оръжие и боеприпаси

          Полицията иззе самоделна пушка, заглушител и патрони от автомобил на криминално проявен и осъждан мъж

          5 февруари 2026 | 12:38
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Полицията в Асеновград е задържала мъж, притежавал незаконни боеприпаси и оръжие, съобщиха от органите на реда.

          ГДБОП залови огромен арсенал от незаконно оръжие

          При извършена проверка на 4 февруари униформени служители са открили в автомобил, използван от криминално проявен и осъждан мъж, самоделна пушка, заглушител и 30 патрона от различен калибър, за които не са били представени необходимите разрешителни документи.

          ВКС потвърди присъдата на бивш шеф на „Пътна полиция“ в Благоевград – Евроком

          Мъжът е задържан, а по случая вече се води разследване.

