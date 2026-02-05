Задържаха мъж в Асеновград за незаконно оръжие и боеприпаси

Полицията в Асеновград е задържала мъж, притежавал незаконни боеприпаси и оръжие, съобщиха от органите на реда.

При извършена проверка на 4 февруари униформени служители са открили в автомобил, използван от криминално проявен и осъждан мъж, самоделна пушка, заглушител и 30 патрона от различен калибър, за които не са били представени необходимите разрешителни документи.

Мъжът е задържан, а по случая вече се води разследване.