Законопроектът за подпомагане на земеделските производители мина на първо четене

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители беше единодушно приет на първо четене от народните представители в Комисията по земеделието, храните и горите в Народното събрание.

По време на заседанието министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов представи основните промени, като подчерта, че работата по текстовете е започнала още през 2025 г., а финалният вариант е бил подложен на едномесечно обществено обсъждане.

„Промените са мотивирани както от стремежа на администрацията за оптимизиране на работата, така и по искане на бранша“, подчерта министър Тахов.

По думите му законопроектът въвежда няколко ключови промени за сектора. За кампаниите през 2026 и 2027 г. бенефициентите ще могат да подават заявления за подпомагане по директните плащания и площните интервенции без задължително използване на квалифициран електронен подпис, което значително ще облекчи процедурите за фермерите.

„За кампаниите 2026 и 2027 г. бенефициентите ще могат да подават заявления за подпомагане по директните плащания и площните интервенции по линия на развитието на селските райони, без задължително удостоверяване с квалифициран електронен подпис“, допълни министърът.

В същото време се доизгражда и правната рамка за функционирането на Взаимоспомагателния фонд, който ще служи като инструмент за управление на риска при природни бедствия, болести по растения и животни, нападения от вредители и екологични инциденти.

Сред новите мерки е и ангажиментът на Министерството на земеделието и храните да поддържа цифрови географски данни за площите с оранжерии, парници и трайни насаждения, което ще подобри проследимостта на подпомагането и планирането на бъдещи финансови интервенции.

Промени се предвиждат и в Закона за Българската банка за развитие, като гаранционното покритие по схемите на „Национален гаранционен фонд“ ЕАД се увеличава от 50% на 80%, за да се улесни достъпът на земеделските стопани до кредити и да се стимулират инвестициите в селските райони.

„С тези промени се създава по-прозрачна, ефективна и подкрепяща система за българските земеделски производители“, подчерта д-р Тахов.

В края на изказването си министърът благодари на народните представители за подкрепата, като отбеляза, че тя е знак за разбирането, че земеделието остава ключов сектор за икономиката и поминъка в страната.