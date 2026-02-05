Заради ниските заплати синдикатите в железопътната компания на Република Сръбска заплашват със стачки

Синдикалните организации в държавната компания Железници на Република Сръбска в Босна и Херцеговина настояват заплатите на работниците да бъдат изравнени поне със законоустановената минимална заплата в Република Сръбска. В противен случай те са готови да предприемат всички форми на синдикална борба, включително спиране на работа, съобщи националната телевизия БХРТ.

- Реклама -

Сред основните искания са хармонизиране на степените на заплащане чрез колективен трудов договор, както и въвеждане на ясен ред в управлението и дейността на компанията.

Председателят на Съюза на машинистите на Република Сръбска Симо Цветкович заяви, че по време на вчерашната си почивка синдикатите са провели информационни разговори с работниците в северния град Добой относно условията им на труд и текущата ситуация в компанията. По думите му, подобни срещи ще се състоят утре в Баня Лука, а в петък – в Приедор.

Цветкович подчерта, че заплатите на железопътните работници са под средните за Република Сръбска, като посочи, че досега правителството на федеративната единица, ресорното министерство, както и надзорният и управителният съвет на компанията не са предприели конкретни действия за изпълнение на вече поставените синдикални искания.

„Ако не бъде насрочено съвместно заседание и не се пристъпи към реални решения още през следващата седмица, ще бъдат задействани всички форми на синдикална борба“, предупреди Цветкович.

След срещите в Добой, Баня Лука и Приедор синдикатите възнамеряват отново да представят своите заключения на новоизбрания управителен съвет на компанията и да поискат спешен диалог.

Вицепрезидентът на Синдиката на транспорта и съобщенията на Република Сръбска Горан Петкович заяви, че от компанията напускат най-квалифицираните кадри, при положение че „Железници на Република Сръбска“ разполагат с около 400 служители по-малко от предвиденото в систематизацията, изготвена по стандартите на Световната банка по време на процеса на преструктуриране. Той изрази разочарование, че въпреки отправената покана, представители на управителния съвет не са присъствали на срещата с работниците.