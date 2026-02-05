Заради ниските заплати синдикатите в железопътната компания на Република Сръбска заплашват със стачки

Синдикалните организации в държавната компания Железници на Република Сръбска в Босна и Херцеговина настояват заплатите на работниците да бъдат изравнени поне със законоустановената минимална заплата в Република Сръбска. В противен случай те са готови да предприемат всички форми на синдикална борба, включително спиране на работа, съобщи националната телевизия БХРТ.
Сред основните искания са хармонизиране на степените на заплащане чрез колективен трудов договор, както и въвеждане на ясен ред в управлението и дейността на компанията.
Председателят на Съюза на машинистите на Република Сръбска Симо Цветкович заяви, че по време на вчерашната си почивка синдикатите са провели информационни разговори с работниците в северния град Добой относно условията им на труд и текущата ситуация в компанията. По думите му, подобни срещи ще се състоят утре в Баня Лука, а в петък – в Приедор.
Цветкович подчерта, че заплатите на железопътните работници са под средните за Република Сръбска, като посочи, че досега правителството на федеративната единица, ресорното министерство, както и надзорният и управителният съвет на компанията не са предприели конкретни действия за изпълнение на вече поставените синдикални искания.
След срещите в Добой, Баня Лука и Приедор синдикатите възнамеряват отново да представят своите заключения на новоизбрания управителен съвет на компанията и да поискат спешен диалог.
Вицепрезидентът на Синдиката на транспорта и съобщенията на Република Сръбска Горан Петкович заяви, че от компанията напускат най-квалифицираните кадри, при положение че „Железници на Република Сръбска“ разполагат с около 400 служители по-малко от предвиденото в систематизацията, изготвена по стандартите на Световната банка по време на процеса на преструктуриране. Той изрази разочарование, че въпреки отправената покана, представители на управителния съвет не са присъствали на срещата с работниците.