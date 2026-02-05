НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Зеленски: Около 55 000 украински войници са загинали от началото на войната

          5 февруари 2026 | 00:52 780
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Около 55 000 украински войници са били убити от началото на пълномащабното руско нашествие през 2022 г., заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски. Той уточни, че значителен брой военнослужещи се водят в неизвестност, което прави реалната човешка цена на конфликта още по-тежка.

          „Официално броят на загиналите войници на бойното поле е 55 000. Има и голям брой, които Украйна води като безследно изчезнали“, каза Зеленски в интервю за френската телевизия France Télévisions.

          - Реклама -
            
            

          Думите на украинския държавен глава идват на фона на продължаващите интензивни бойни действия по фронтовата линия и редовните му призиви към западните съюзници за по-голяма военна и политическа подкрепа. В Киев нееднократно подчертават, че точният брой на жертвите остава труден за установяване, особено в райони с активни сражения или временно окупирани територии.

          Изявлението на Зеленски е едно от редките официални публични оценки за загубите на украинската армия, като то хвърля светлина върху мащаба на човешките жертви повече от три години след началото на пълномащабната война.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия цели да изолира региони на Украйна чрез удари по железопътната инфраструктура

          Красимир Попов -
          Киев предупреждава за координирана кампания срещу националната транспортна мрежа
          Крими

          Разкриха последните думи на Сейф ал Ислам преди атентата

          Никола Павлов -
          Подробностите за случилото се вътре в къщата засега остават неизвестни
          Други

          Руски шпионски апарати са прехванали данни от ключови европейски спътници

          Михаил Георгиев -
          Експерти по сигурността в Европа алармират за сериозна заплаха в орбита, където два руски космически апарата са извършили прехващане на съобщения от ключови европейски...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions