Зеленски: Около 55 000 украински войници са загинали от началото на войната

Около 55 000 украински войници са били убити от началото на пълномащабното руско нашествие през 2022 г., заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски. Той уточни, че значителен брой военнослужещи се водят в неизвестност, което прави реалната човешка цена на конфликта още по-тежка.

„Официално броят на загиналите войници на бойното поле е 55 000. Има и голям брой, които Украйна води като безследно изчезнали“, каза Зеленски в интервю за френската телевизия France Télévisions. - Реклама -

Думите на украинския държавен глава идват на фона на продължаващите интензивни бойни действия по фронтовата линия и редовните му призиви към западните съюзници за по-голяма военна и политическа подкрепа. В Киев нееднократно подчертават, че точният брой на жертвите остава труден за установяване, особено в райони с активни сражения или временно окупирани територии.

Изявлението на Зеленски е едно от редките официални публични оценки за загубите на украинската армия, като то хвърля светлина върху мащаба на човешките жертви повече от три години след началото на пълномащабната война.