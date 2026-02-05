НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:03 Надежда Йорданова за Изборния кодекс: Президентът да наложи вето13:15 ВСУ: Ударихме полигона за изстрелване на „Орешник“11:34 Историческа промяна: Частна компания поема 25% от линиите на БДЖ в Източна България11:23 Депутатите започнаха работа с декларации за Гоце Делчев, здравеопазването и приемането на еврото10:48 Благовест Кирилов за изтеклите кадри: България е под европейски санкции заради неприетата навреме директива за киберсигурност10:13 Кирил Добрев: Новият лидер на БСП поема исторически риск – или ще спаси партията, или ще я закрие09:59 България блокира пътя на Сан Марино към ЕС заради банкови рискове, изчезнали са 15 млн. евро на българин09:15 Енргийният експерт Еленко Божков с коментар за шокиращите сметки за ток09:07 Роман Василев за случая „Петрохан“: Реакцията на институциите наподобява фолклор
          НачалоЕвропаПолитика

          Зеленски: Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби не са лесни

          5 февруари 2026 | 15:17 640
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Преговорите между делегациите на Украйна, Русия и Съединените щати в Абу Даби протичат трудно, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

          - Реклама -
            
            

          По време на пресконференция в Киев, на която присъства и полският премиер Доналд Туск, Зеленски подчерта, че украинската страна участва конструктивно в диалога, но очаква по-бързи резултати.

          „Със сигурност не е лесно, но Украйна е била и ще остане възможно най-конструктивна“, заяви той.

          Президентът допълни, че Киев настоява за ускоряване на процеса по намиране на решение за прекратяване на руската инвазия.

          „Искаме по-бързи резултати“, подчерта Зеленски.

          Разговорите в Абу Даби продължават на фона на засилените дипломатически усилия за намиране на изход от конфликта.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Лагард предупреди: по-силното евро може да доведе до по-ниска инфлация в еврозоната

          Пламена Ганева -
          Президентът на ЕЦБ заяви, че поскъпването на единната валута може да окаже по-силен натиск върху инфлацията от досега очакваното.
          Политика

          Мицотакис и Ердоган ще се срещнат в Анкара на 11 февруари

          Пламена Ганева -
          Атина заявява, че влиза в разговорите с Турция с твърда позиция и без отстъпление от националните „червени линии“.
          Правосъдие

          Прецедент в Белгия: Осъдиха българин за изнасилване след фалшиви банкови преводи

          Пола Жекова -
          Говорител на съда в Антверпен посочи, че за пръв път се разследва и осъжда извършена по подобен начин измама като престъпление против личността
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions