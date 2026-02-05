Зеленски: Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби не са лесни

Преговорите между делегациите на Украйна, Русия и Съединените щати в Абу Даби протичат трудно, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

По време на пресконференция в Киев, на която присъства и полският премиер Доналд Туск, Зеленски подчерта, че украинската страна участва конструктивно в диалога, но очаква по-бързи резултати.

„Със сигурност не е лесно, но Украйна е била и ще остане възможно най-конструктивна“, заяви той.

Президентът допълни, че Киев настоява за ускоряване на процеса по намиране на решение за прекратяване на руската инвазия.

„Искаме по-бързи резултати“, подчерта Зеленски.

Разговорите в Абу Даби продължават на фона на засилените дипломатически усилия за намиране на изход от конфликта.