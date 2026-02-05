Земетресения в Албания и Гърция бяха усетени в Северна Македония

Две умерени земетресения бяха усетени през нощта в югозападните райони на Северна Македония, като трусовете са почувствани в Битоля, Охрид и околните населени места, съобщава БГНЕС.

По-силният трус е регистриран в 23:10 часа и е достигнал интензитет III степен по Европейската макросеизмична скала.

От Сеизмологичната обсерватория към Природно-математическия факултет в Скопие съобщават, че епицентърът е бил на територията на Албания, на около 150 километра югозападно от столицата на Северна Македония.

Земетресението е с магнитуд 3,7 по скалата на Рихтер, като трусовете са били усетени в по-широкия регион, включително в погранични райони на Гърция.

Към момента няма информация за нанесени щети или пострадали.