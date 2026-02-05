НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Земетресения в Албания и Гърция бяха усетени в Северна Македония

          5 февруари 2026 | 10:11 260
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Две умерени земетресения бяха усетени през нощта в югозападните райони на Северна Македония, като трусовете са почувствани в Битоля, Охрид и околните населени места, съобщава БГНЕС.

          - Реклама -
            
            

          По-силният трус е регистриран в 23:10 часа и е достигнал интензитет III степен по Европейската макросеизмична скала.

          От Сеизмологичната обсерватория към Природно-математическия факултет в Скопие съобщават, че епицентърът е бил на територията на Албания, на около 150 километра югозападно от столицата на Северна Македония.

          Земетресението е с магнитуд 3,7 по скалата на Рихтер, като трусовете са били усетени в по-широкия регион, включително в погранични райони на Гърция.

          Към момента няма информация за нанесени щети или пострадали.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Ден втори на преговорите: Зеленски обяви постигната „важна стъпка“

          Никола Павлов -
          Ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров съобщи, че разговорите продължават по установения формат
          Общество

          Спасиха бедстваща кукумявка в района на „Ботевградско шосе“

          Росица Николаева -
          Благодарение на съдействието на загрижени граждани, кукумявката беше извадена невредима
          Крими

          България блокира пътя на Сан Марино към ЕС заради банкови рискове, изчезнали са 15 млн. евро на българин

          Екип Евроком -
          Постоянният представител на България в ЕС Румен Александров бе категоричен по време на събитието, че доверието е ключов фактор
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions